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Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" пройдет в Узбекистане - РИА Новости, 10.04.2024
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16:50 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/ucheniya-1939143567.html
Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" пройдет в Узбекистане
Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" пройдет в Узбекистане - РИА Новости, 10.04.2024
Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" пройдет в Узбекистане
Силовой этап учений "Восток-Антитеррор – 2024" впервые пройдет в Узбекистане, сообщило в среду пресс-бюро АТЦ СНГ. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:50
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Силовой этап учений "Восток-Антитеррор – 2024" впервые пройдет в Узбекистане, сообщило в среду пресс-бюро АТЦ СНГ. В Москве прошло совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств – участников СНГ. В мероприятии приняли участие представители компетентных органов девяти государств Содружества – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. "Рассмотрен вопрос организации и порядка проведения в текущем году совместного антитеррористического учения компетентных органов государств – участников СНГ "Восток-Антитеррор – 2024", силовой этап которого впервые пройдет на территории Республики Узбекистан", - говорится в сообщении. Делегатами отмечено, что важным элементом проверки эффективности системы противодействия терроризму и отработки слаженности совместной деятельности являются антитеррористические учения. Участниками отмечена важность проведения таких мероприятий под эгидой АТЦ СНГ, а также подчеркнута необходимость дальнейшего объединения в этом направлении усилий органов СНГ и партнерских структур – ШОС и ОДКБ.
https://ria.ru/20240328/ucheniya-1936397483.html
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узбекистан, снг, шос, одкб, москва, азербайджан, безопасность
Узбекистан, СНГ, ШОС, ОДКБ, Москва, Азербайджан, Безопасность
Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" пройдет в Узбекистане

Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" впервые пройдет в Узбекистане

© AP Photo / Didor SadulloevТанки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон
Танки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Didor Sadulloev
Танки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Силовой этап учений "Восток-Антитеррор – 2024" впервые пройдет в Узбекистане, сообщило в среду пресс-бюро АТЦ СНГ.
В Москве прошло совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств – участников СНГ.
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В мероприятии приняли участие представители компетентных органов девяти государств Содружества – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.
"Рассмотрен вопрос организации и порядка проведения в текущем году совместного антитеррористического учения компетентных органов государств – участников СНГ "Восток-Антитеррор – 2024", силовой этап которого впервые пройдет на территории Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
Делегатами отмечено, что важным элементом проверки эффективности системы противодействия терроризму и отработки слаженности совместной деятельности являются антитеррористические учения.
Участниками отмечена важность проведения таких мероприятий под эгидой АТЦ СНГ, а также подчеркнута необходимость дальнейшего объединения в этом направлении усилий органов СНГ и партнерских структур – ШОС и ОДКБ.
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