https://ria.ru/20240410/ucheniya-1939143567.html

Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" пройдет в Узбекистане

Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" пройдет в Узбекистане - РИА Новости, 10.04.2024

Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" пройдет в Узбекистане

Силовой этап учений "Восток-Антитеррор – 2024" впервые пройдет в Узбекистане, сообщило в среду пресс-бюро АТЦ СНГ. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:50

2024-04-10T16:50

2024-04-10T16:50

узбекистан

снг

шос

одкб

москва

азербайджан

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745486576_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bebb5c5a8728256a03276e21e869a57.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Силовой этап учений "Восток-Антитеррор – 2024" впервые пройдет в Узбекистане, сообщило в среду пресс-бюро АТЦ СНГ. В Москве прошло совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств – участников СНГ. В мероприятии приняли участие представители компетентных органов девяти государств Содружества – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. "Рассмотрен вопрос организации и порядка проведения в текущем году совместного антитеррористического учения компетентных органов государств – участников СНГ "Восток-Антитеррор – 2024", силовой этап которого впервые пройдет на территории Республики Узбекистан", - говорится в сообщении. Делегатами отмечено, что важным элементом проверки эффективности системы противодействия терроризму и отработки слаженности совместной деятельности являются антитеррористические учения. Участниками отмечена важность проведения таких мероприятий под эгидой АТЦ СНГ, а также подчеркнута необходимость дальнейшего объединения в этом направлении усилий органов СНГ и партнерских структур – ШОС и ОДКБ.

https://ria.ru/20240328/ucheniya-1936397483.html

https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930898482.html

узбекистан

москва

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

узбекистан, снг, шос, одкб, москва, азербайджан, безопасность