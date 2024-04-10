Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" пройдет в Узбекистане
Силовой этап учений "Восток-Антитеррор — 2024" впервые пройдет в Узбекистане
© AP Photo / Didor SadulloevТанки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон
© AP Photo / Didor Sadulloev
Танки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Силовой этап учений "Восток-Антитеррор – 2024" впервые пройдет в Узбекистане, сообщило в среду пресс-бюро АТЦ СНГ.
В Москве прошло совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств – участников СНГ.
В мероприятии приняли участие представители компетентных органов девяти государств Содружества – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.
"Рассмотрен вопрос организации и порядка проведения в текущем году совместного антитеррористического учения компетентных органов государств – участников СНГ "Восток-Антитеррор – 2024", силовой этап которого впервые пройдет на территории Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
Делегатами отмечено, что важным элементом проверки эффективности системы противодействия терроризму и отработки слаженности совместной деятельности являются антитеррористические учения.