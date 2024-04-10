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В центре обучения операторов дронов в Ленобласти будут обучать 150 человек - РИА Новости, 10.04.2024
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20:25 10.04.2024
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В центре обучения операторов дронов в Ленобласти будут обучать 150 человек
В центре обучения операторов дронов в Ленобласти будут обучать 150 человек - РИА Новости, 10.04.2024
В центре обучения операторов дронов в Ленобласти будут обучать 150 человек
Число мест в центре по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сертолово Ленинградской области увеличили в пять раз — с 30 мест до 150,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:25
2024-04-10T20:25
ленинградская область
сертолово
россия
ленинградская область
александр дрозденко
fpv-дрон
дроны
дроны-разведчики
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Число мест в центре по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сертолово Ленинградской области увеличили в пять раз — с 30 мест до 150, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. "Изначально учебный центр в Сертолово для операторов дронов и средств РЭБ оборудовали на 30 человек. После визита замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в воинскую часть в конце марта, военное ведомство решило поддержать проект и увеличить количество обучающихся в 5 раз до 150 человек", - сообщил Дрозденко. Он добавил, что вместе с фондом "Ленинградский рубеж" передал дополнительные беспилотники в учебный центр для операторов БПЛА. "Продолжаем обеспечивать учебный центр оборудованием, исходя из новой численности", - сказал Александр Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что в ходе мартовского визита Юнус-Бек Евкуров вручил воинской части в Сертолово вымпел министра обороны РФ за достижения по боевой подготовке военнослужащих. "Генерал-полковник Евкуров высоко оценил классы обнаружения и противодействия БПЛА, которые были созданы на базе центра губернатором Ленобласти совместно с Фондом "Ленинградский рубеж", - заметили в пресс-службе.
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сертолово, россия, ленинградская область, александр дрозденко, fpv-дрон, дроны, дроны-разведчики, мини-дроны, fpv-дроны "джокер", юнус-бек евкуров
Ленинградская область , Сертолово, Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, FPV-дрон, дроны, дроны-разведчики, мини-дроны, FPV-дроны "Джокер", Юнус-Бек Евкуров

В центре обучения операторов дронов в Ленобласти будут обучать 150 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Число мест в центре по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сертолово Ленинградской области увеличили в пять раз — с 30 мест до 150, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
«
"Изначально учебный центр в Сертолово для операторов дронов и средств РЭБ оборудовали на 30 человек. После визита замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в воинскую часть в конце марта, военное ведомство решило поддержать проект и увеличить количество обучающихся в 5 раз до 150 человек", - сообщил Дрозденко.
Он добавил, что вместе с фондом "Ленинградский рубеж" передал дополнительные беспилотники в учебный центр для операторов БПЛА.
"Продолжаем обеспечивать учебный центр оборудованием, исходя из новой численности", - сказал Александр Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что в ходе мартовского визита Юнус-Бек Евкуров вручил воинской части в Сертолово вымпел министра обороны РФ за достижения по боевой подготовке военнослужащих. "Генерал-полковник Евкуров высоко оценил классы обнаружения и противодействия БПЛА, которые были созданы на базе центра губернатором Ленобласти совместно с Фондом "Ленинградский рубеж", - заметили в пресс-службе.
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Ленинградская областьСертоловоРоссияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоFPV-дрондроныдроны-разведчикимини-дроныFPV-дроны "Джокер"Юнус-Бек Евкуров
 
 
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