https://ria.ru/20240410/ucheniki-1939201945.html

В центре обучения операторов дронов в Ленобласти будут обучать 150 человек

В центре обучения операторов дронов в Ленобласти будут обучать 150 человек - РИА Новости, 10.04.2024

В центре обучения операторов дронов в Ленобласти будут обучать 150 человек

Число мест в центре по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сертолово Ленинградской области увеличили в пять раз — с 30 мест до 150,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:25

2024-04-10T20:25

2024-04-10T20:25

ленинградская область

сертолово

россия

ленинградская область

александр дрозденко

fpv-дрон

дроны

дроны-разведчики

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Число мест в центре по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сертолово Ленинградской области увеличили в пять раз — с 30 мест до 150, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. "Изначально учебный центр в Сертолово для операторов дронов и средств РЭБ оборудовали на 30 человек. После визита замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в воинскую часть в конце марта, военное ведомство решило поддержать проект и увеличить количество обучающихся в 5 раз до 150 человек", - сообщил Дрозденко. Он добавил, что вместе с фондом "Ленинградский рубеж" передал дополнительные беспилотники в учебный центр для операторов БПЛА. "Продолжаем обеспечивать учебный центр оборудованием, исходя из новой численности", - сказал Александр Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что в ходе мартовского визита Юнус-Бек Евкуров вручил воинской части в Сертолово вымпел министра обороны РФ за достижения по боевой подготовке военнослужащих. "Генерал-полковник Евкуров высоко оценил классы обнаружения и противодействия БПЛА, которые были созданы на базе центра губернатором Ленобласти совместно с Фондом "Ленинградский рубеж", - заметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240406/kursy-1938227211.html

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Алёна Пава

сертолово, россия, ленинградская область, александр дрозденко, fpv-дрон, дроны, дроны-разведчики, мини-дроны, fpv-дроны "джокер", юнус-бек евкуров