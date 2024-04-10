https://ria.ru/20240410/ucheniki-1939201945.html
В центре обучения операторов дронов в Ленобласти будут обучать 150 человек
В центре обучения операторов дронов в Ленобласти будут обучать 150 человек - РИА Новости, 10.04.2024
В центре обучения операторов дронов в Ленобласти будут обучать 150 человек
Число мест в центре по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сертолово Ленинградской области увеличили в пять раз — с 30 мест до 150,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:25
2024-04-10T20:25
2024-04-10T20:25
ленинградская область
сертолово
россия
ленинградская область
александр дрозденко
fpv-дрон
дроны
дроны-разведчики
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Число мест в центре по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сертолово Ленинградской области увеличили в пять раз — с 30 мест до 150, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. "Изначально учебный центр в Сертолово для операторов дронов и средств РЭБ оборудовали на 30 человек. После визита замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в воинскую часть в конце марта, военное ведомство решило поддержать проект и увеличить количество обучающихся в 5 раз до 150 человек", - сообщил Дрозденко. Он добавил, что вместе с фондом "Ленинградский рубеж" передал дополнительные беспилотники в учебный центр для операторов БПЛА. "Продолжаем обеспечивать учебный центр оборудованием, исходя из новой численности", - сказал Александр Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что в ходе мартовского визита Юнус-Бек Евкуров вручил воинской части в Сертолово вымпел министра обороны РФ за достижения по боевой подготовке военнослужащих. "Генерал-полковник Евкуров высоко оценил классы обнаружения и противодействия БПЛА, которые были созданы на базе центра губернатором Ленобласти совместно с Фондом "Ленинградский рубеж", - заметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240406/kursy-1938227211.html
сертолово
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сертолово, россия, ленинградская область, александр дрозденко, fpv-дрон, дроны, дроны-разведчики, мини-дроны, fpv-дроны "джокер", юнус-бек евкуров
Ленинградская область , Сертолово, Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, FPV-дрон, дроны, дроны-разведчики, мини-дроны, FPV-дроны "Джокер", Юнус-Бек Евкуров