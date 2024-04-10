https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html

В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества

В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества - РИА Новости, 10.04.2024

В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества

Ключевыми факторами, влияющими на возникновение и развитие угроз терроризма для государств СНГ, являются высокая активность международных террористических... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:34

2024-04-10T16:34

2024-04-10T16:34

афганистан

безопасность

снг

украина

ближний восток

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ключевыми факторами, влияющими на возникновение и развитие угроз терроризма для государств СНГ, являются высокая активность международных террористических организаций на территории Афганистана, в сирийско-иракской зоне, а также события на Украине и Ближнем Востоке, заявили участники совещания руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств – участников СНГ. В мероприятии приняли участие представители компетентных органов 9 государств Содружества – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. "Стороны отметили, что ключевыми факторами, влияющими на возникновение и развитие угроз террористического характера для государств Содружества, являются высокая активность международных террористических организаций на территории Афганистана, в сирийско-иракской зоне, а также события на Украине и Ближнем Востоке", - говорится в сообщении пресс-бюро АТЦ СНГ. Также отмечено, что террористическую опасность существенно усиливают возросшие риски нелегального ввоза на территорию государств – участников СНГ оружия и боеприпасов, использование в преступной деятельности новейших информационных и технических достижений (технологий искусственного интеллекта, беспилотных систем и иных роботизированных комплексов). Сохраняются угрозы кибератак на критическую информационную инфраструктуру, системы управления объектами промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта.

https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html

https://ria.ru/20231123/politika-1911410327.html

афганистан

украина

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

афганистан, безопасность, снг, украина, ближний восток