Рейтинг@Mail.ru
В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html
В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества
В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества - РИА Новости, 10.04.2024
В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества
Ключевыми факторами, влияющими на возникновение и развитие угроз терроризма для государств СНГ, являются высокая активность международных террористических... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:34
2024-04-10T16:34
афганистан
безопасность
снг
украина
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ключевыми факторами, влияющими на возникновение и развитие угроз терроризма для государств СНГ, являются высокая активность международных террористических организаций на территории Афганистана, в сирийско-иракской зоне, а также события на Украине и Ближнем Востоке, заявили участники совещания руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств – участников СНГ. В мероприятии приняли участие представители компетентных органов 9 государств Содружества – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. "Стороны отметили, что ключевыми факторами, влияющими на возникновение и развитие угроз террористического характера для государств Содружества, являются высокая активность международных террористических организаций на территории Афганистана, в сирийско-иракской зоне, а также события на Украине и Ближнем Востоке", - говорится в сообщении пресс-бюро АТЦ СНГ. Также отмечено, что террористическую опасность существенно усиливают возросшие риски нелегального ввоза на территорию государств – участников СНГ оружия и боеприпасов, использование в преступной деятельности новейших информационных и технических достижений (технологий искусственного интеллекта, беспилотных систем и иных роботизированных комплексов). Сохраняются угрозы кибератак на критическую информационную инфраструктуру, системы управления объектами промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта.
https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html
https://ria.ru/20231123/politika-1911410327.html
афганистан
украина
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_49:0:672:467_1920x0_80_0_0_08ef4d73fdde0051a9fb78b0f2c76948.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, безопасность, снг, украина, ближний восток
Афганистан, Безопасность, СНГ, Украина, Ближний Восток
В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества

АТЦ СНГ: угрозы терактов исходят от Афганистана, Ближнего Востока и Украины

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ключевыми факторами, влияющими на возникновение и развитие угроз терроризма для государств СНГ, являются высокая активность международных террористических организаций на территории Афганистана, в сирийско-иракской зоне, а также события на Украине и Ближнем Востоке, заявили участники совещания руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств – участников СНГ.
В мероприятии приняли участие представители компетентных органов 9 государств Содружества – Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.
Сообщение Скорбим на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Источник рассказал, как вербовали террористов, напавших на "Крокус"
27 марта, 22:23
"Стороны отметили, что ключевыми факторами, влияющими на возникновение и развитие угроз террористического характера для государств Содружества, являются высокая активность международных террористических организаций на территории Афганистана, в сирийско-иракской зоне, а также события на Украине и Ближнем Востоке", - говорится в сообщении пресс-бюро АТЦ СНГ.
Также отмечено, что террористическую опасность существенно усиливают возросшие риски нелегального ввоза на территорию государств – участников СНГ оружия и боеприпасов, использование в преступной деятельности новейших информационных и технических достижений (технологий искусственного интеллекта, беспилотных систем и иных роботизированных комплексов). Сохраняются угрозы кибератак на критическую информационную инфраструктуру, системы управления объектами промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта.
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Управляемый хаос". В ОДКБ рассказали о стремительном вооружении НАТО
23 ноября 2023, 18:34
 
АфганистанБезопасностьСНГУкраинаБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала