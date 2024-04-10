https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html

В Орске построят новую дамбу

В Орске построят новую дамбу - РИА Новости, 10.04.2024

В Орске построят новую дамбу

В Орске построят новую дамбу, сообщили в Telegram-канале губернатора и правительства Оренбургской области. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:30

2024-04-10T15:30

2024-04-10T16:09

орск

общество

оренбургская область

денис паслер

александр куренков (мчс)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Орске построят новую дамбу, сообщили в Telegram-канале губернатора и правительства Оренбургской области."(Глава Минстроя. — Прим. ред.) Ирек Файзуллин поддержал ранее озвученное губернатором Денисом Паслером намерение о строительстве новой дамбы. Как было отмечено, сооружение должно быть совершенно другого уровня мощности, чтобы противостоять такой большой воде, какая пришла в Орск весной 2024 года", — отметили власти.Там добавили, что при строительстве новой дамбы нужно использовать соответствующие материалы и инженерные решения, также необходимо учесть подходящий размер строения.Сегодня сообщалось, что после снижения сброса воды в Ириклинском водохранилище уровень реки Урал в Орске начал падать, вода стала уходить с затопленных территорий.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1939059240.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939115087.html

орск

оренбургская область

россия

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Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел затопленный поселок Мостострой в Орске ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин приехал в подтопленный поселок Мостострой в микрорайоне Новый город в Орске, передает корреспондент РИА Новости. Министр пообщался с местными жителями и осмотрел дома, к которым подошла вода. 2024-04-10T15:30 true PT0M51S

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орск, общество, оренбургская область, денис паслер, александр куренков (мчс), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), наводнения в россии — 2024