https://ria.ru/20240410/gutsul-1938985342.html

Гуцул назвала дело против нее в Молдавии политическим преследованием

Гуцул назвала дело против нее в Молдавии политическим преследованием - РИА Новости, 10.04.2024

Гуцул назвала дело против нее в Молдавии политическим преследованием

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело в Молдавии является политическим преследованием. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T07:34

2024-04-10T07:34

2024-04-10T09:11

молдавия

евгения гуцул

майя санду

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кишинев

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело в Молдавии является политическим преследованием.Ранее она сообщала, что ей предъявлено обвинение по уголовному делу, заведенному в отношении запрещенной в Молдавии партии "Шор", от которой она баллотировалась на выборах руководителя региона. Гуцул считает, что дело в отношении нее сфальсифицировали власти страны."Однозначно, это политическое преследование. На прошлой неделе я была в антикоррупционной прокуратуре, где мне предъявили обвинение. Эти обвинения, мы понимаем, были предъявлены после того, как я встретилась в марте с (президентом России) Владимиром Владимировичем Путиным", - сказала Гуцул.Она отметила, что давление со стороны Кишинева было и раньше, когда она только выиграла на выборах главы Гагаузии."После встречи с Владимиром Владимировичем, после встречи с (спикером Совфеда) Валентиной Ивановной Матвиенко, они перешли на более незаконные действия, потому что на сегодняшний день обвинение, которое мне предъявили, - незаконное. И я уверена, что я свою невиновность докажу в суде, когда это дело передадут в суд", - сказала Гуцул.Глава Гагаузии рассказала, что центральным властям в Кишиневе не нравится то, что она победила на выборах от одной из крупнейших оппозиционных партий Молдавии."После того, как прошли выборы, было предпринято очень много мер для того, чтобы было давление и на меня, и на мою семью, и на спикера Народного собрания. То есть на тех, кто неугоден действующей власти, они, как говорят в простом народе, точат зуб", - заявила Гуцул.Она рассказала о расхожем мнении, которое сложилась в ее команде. "Знаете, мы в своей команде уже шутим насчет того, что у и партии "Действие и солидарность" и у (президента Молдавии) Майи Санду где-то там законсервированы уголовные дела. И когда им что-то не нравится, они открывают и возбуждают уголовные дела на того человека, который им не мил", - отметила Гуцул.Глава Гагаузии заявила, что не боится преследования. "У меня есть четкая цель. Эта цель - сделать так, чтобы жители Гагаузии жили по-другому. И я хочу, чтобы каждый житель, который отдал свой голос за меня или даже не проголосовал за меня, гордился своим выбором, чтобы он гордился тем краем, где он живет", - сказала она.Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>

https://ria.ru/20240410/moldaviya-1938979123.html

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938975328.html

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молдавия

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молдавия, евгения гуцул, майя санду, гагаузия, кишинев, совет федерации рф