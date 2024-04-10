https://ria.ru/20240410/gutsul-1938987277.html

Евгения Гуцул: Гагаузия несет колоссальные убытки от действий Кишинева

Евгения Гуцул: Гагаузия несет колоссальные убытки от действий Кишинева - РИА Новости, 10.04.2024

Евгения Гуцул: Гагаузия несет колоссальные убытки от действий Кишинева

Граждане Молдавии не хотят вступления в Европейский союз, а желают жить в суверенной и нейтральной стране, которая дружит со своими соседями: как с Россией, так РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:00

2024-04-10T09:00

2024-04-10T19:17

в мире

гагаузия

майя санду

нато

газпром

владимир путин

евгения гуцул

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931361149_0:275:2744:1819_1920x0_80_0_0_289939fe639a3382785343e8f7d85e36.jpg

Граждане Молдавии не хотят вступления в Европейский союз, а желают жить в суверенной и нейтральной стране, которая дружит со своими соседями: как с Россией, так и с Украиной, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. В беседе с корреспондентом агентства Алексеем Меньшовым она рассказала в деталях, какое давление оказывает Кишинев на регион, который рисковал стать полным банкротом в результате действий центральных властей. Гуцул сообщила, что жители Гагаузской автономии находят способы смотреть заблокированные в Молдавии российские телеканалы, а власти региона намерены поддерживать их в этом праве. Она также объяснила, почему в Кишиневе не слышат голос Гагаузии, а ее полномочия игнорируются.— Вам удалось договориться на встрече в Москве об открытии банковских счетов в России для социальных выплат?— Да, мы буквально сегодня подписали соглашение в ПСБ о том, чтобы жители автономии имели возможность через банковскую систему "МИР" получать доплаты к пенсиям, так же и в бюджетной сфере. Это очень важный шаг, так как на сегодняшний день власти Республики Молдова все делают для того, чтобы мы не смогли осуществить те предвыборные обещания, которые я и моя команда на башканских предвыборных гонках в 2023 году дали людям.А мы обещали пенсионерам надбавку к пенсии, а также в бюджетной сфере. У нас есть друзья, у нас есть стратегические партнеры, которые готовы помогать финансово жителям Гагаузии. У нас был открыт специальный счет осенью 2023 года, специальный счет в Управлении здравоохранения и социальной защиты, куда наши партнеры международные перечислили 15 миллионов леев для того, чтобы пенсионеры могли иметь надбавку к пенсии, у кого она не превышает 3000 леев. Это около 150 евро. Что сделали власти? Они заблокировали специальный счет, арестовали эти 15 миллионов. Также у нас было очень много программ по выделению субсидий сельхозпроизводителям. Есть у нас инфраструктурные проекты, которые тоже власти Кишинева заблокировали, заморозили наши счета, счета наших партнеров. Это партнеры из Российской Федерации, Турции и Европейского союза. Сегодняшнее соглашение, которое было подписано между властями Гагаузской автономии, спикером Народного собрания Дмитрием Георгиевичем Константиновым и руководством ПСБ, — это очень важный шаг, который даст нашим людям надежду на светлое будущее, на благополучие.— Каковы итоги вашей последней встречи с Владимиром Путиным? Что удалось обсудить? Были ли какие-то договоренности?— Я с Владимиром Владимировичем Путиным встретилась в марте этого года. Я ему, конечно, рассказала о том, какое давление идет именно на Гагаузию: на власти Гагаузии, на жителей Гагаузии. Конечно же, хотелось бы заручиться поддержкой Российской Федерации, помощью в этом давлении, которое оказывается на нас. К счастью, Владимир Владимирович отреагировал так, что он дает нам возможность, и дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом и всегда будет поддерживать. И даже сегодняшнее соглашение — это уже один шаг к нашим договоренностям. Поэтому я знаю: как бы власти Кишинева ни шли против Гагаузской автономии, Российская Федерация нас поддержит и в экономическом аспекте, и в социальном аспекте. Поэтому я рада этой встрече и я надеюсь, это не последняя встреча у нас.— Начались ли двусторонние переговоры по прямым поставкам газа Гагаузии из России по льготным тарифам? На какой стадии находится этот вопрос?— Вот еще какой момент мы обсуждали с Владимиром Владимировичем: чтобы у нас была возможность для Гагаузской автономии закупать газ по хорошим, доступным ценам. К сожалению, у нас за два крайних года действующая власть все сделала так, чтобы тарифы на газ, на электроресурсы повысились в цене. Неподъемные коммунальные счета приходят для обычных потребителей, выросли в разы и цены.Мы сейчас работаем над тем, чтобы напрямую закупать газ у "Газпрома" без разных оффшорных компаний, у которых власти Кишинева сейчас закупают газ и от которых сейчас нам до потребителя достается в пять-шесть раз дороже. Поэтому мы сейчас работаем над этим: юротдел (работает. — Прим. ред.), по техническим вопросам мы все это разрабатываем и надеемся, что совсем скоро уже выйдем с хорошими новостями для жителей нашей автономии.— Во сколько вы оцениваете убытки Гагаузии из-за того, что Кишинев фактически ведет против вас экономическую войну?— Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что колоссальные финансовые средства уже были заблокированы. Как я ранее сказала, это 15 миллионов леев, которые должны были ежемесячно поступать на специальный счет в Управлении здравоохранения, где каждый месяц наши пенсионеры могли бы получать надбавку к пенсии. Все делается так, чтобы нашу автономию лишить финансовых возможностей.В прошлом году, в октябре, власти Кишинева внесли поправки в Налоговый кодекс, где экономическим агентам мы должны были выплачивать НДС из нашего бюджета. Всегда выплачивалось из госбюджета. Президент Майя Санду промульгировала, подписала этот законопроект, который выдвинуло большинство депутатов от парламента Республики Молдова, которым является нынешняя власть (партия "Действие и солидарность"). Тем самым они хотели сократить бюджет Гагаузии на 200 миллионов леев. Это четверть собственного бюджета нашей Гагаузской автономии. Это было бы полное банкротство Гагаузской автономии, потому что мы бы лишились многих социальных проектов.Но, к счастью, в Конституционном суде мы отстояли вместе с народным собранием, с депутатами парламента Республики Молдова наше право на то, чтобы экономическим агентам выплачивался НДС, как и ранее, из Кишинева. Конституционный суд принял правильное народное решение, потому что на самом деле на все заседания, которые проходили в Конституционном суде, приезжали в Кишинев жители Гагаузии для того, чтобы отстаивать свой бюджет. Сейчас нам около 35 миллионов по решению Конституционного суда остается выплатить экономическим агентам, потому что действие закона — с 1 ноября до 22 февраля. Все платежи, которые собирались по НДС, мы должны их выплатить, но работаем над тем, чтобы налоговая тоже рассмотрела все платежи по экономическим агентам, чтобы все было по закону и все было уплачено так, как говорит закон. Если эти платежи были с 1 ноября по февраль 2024 года, то мы это все будем выплачивать.И хотелось бы в завершение сказать, что на самом деле (Гагаузия несет. — Прим. ред.) колоссальные убытки, но мы с этим боремся. Поэтому мы сегодня здесь для того, чтобы, несмотря на все, что делают власти Кишинева, жители Гагаузии не чувствовали этого давления и вот этих убытков, которые сейчас несут Гагаузская автономия и наши партнеры.— Каким образом Гагаузия может реализовать процесс отделения от Молдавии, если власти решат объединиться с Румынией? Есть ли какой-то юридический механизм? Каковы перспективы такого мероприятия? Если Молдавия отреагирует на это вводом войск, вы будете обращаться за помощью к России?— Интересный вопрос. В 11 статье Конституции Республики Молдова указано, что Республика Молдова должна быть суверенной нейтральной страной. В Гагаузии есть закон об особом правовом статусе Гагаузии, где указано, что если Республика Молдова теряет свою независимость, то Гагаузия оставляет за собой (право. — Прим. ред.) на самоопределение. В 2014 году в Гагаузии прошел референдум, где более 90% жителей Гагаузии проголосовали за то, что если Республика Молдова, как я уже сказала, теряет свою независимость, то Гагаузия сама будет решать, какой путь выбрать, то есть будет идти по пути самоопределения.Власти Республики Молдова на сегодняшний день любыми способами делают так, чтобы в Республике Молдова (складывалась. — Прим. ред.) очень тревожная ситуация, потому что мы каждый день слышим про какие-то призывы срочников, какие-то соглашения с НАТО. Президент Республики Молдова в международных поездках обсуждает какие-то военные конфликты, что Россия хочет напасть на Молдову, хотя мы таких предпосылок не видим.Если Республика Молдова пойдет на сближение с Румынией, как они об этом говорят, вот недавно в местных СМИ господин (премьер Румынии. — Прим. ред.) Чолаку, представитель Румынии, говорил о том, что Молдова — это Румыния, то, конечно, мы будем предпринимать какие-то меры, потому что мы хотим быть, жить в независимой Республике Молдова.Хочу отметить, что я и многие жители, и даже большинство жителей Гагаузии, и даже в Молдове против того, чтобы Молдова вступила в Европейский союз. У нас должны быть выборы президента в октябре этого года, где также будет проведен референдум о том, как бы вступить в Европейский союз. Мы понимаем, что четкий будет один вопрос, про вступление в Европейский союз.Но от (лица. — Прим. ред.) большинства граждан Республики Молдова могу сказать, что люди не хотели бы этого. Мы хотим жить в суверенной, нейтральной, независимой стране, где мы будем дружить со всеми нашими соседями: и с Российской Федерацией, и с Украиной, и с Румынией, и с Европейским союзом. Нам не нужны никакие военные блоки, НАТО и так далее. Мы против этого.— Касательно обращения за помощью к России, будете ли вы это делать?— Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию.— Каковы перспективы заведенного против вас уголовного дела? Будет ли это справедливый суд? Есть ли риск вашего ареста в ближайшее время? Вы считаете это политическим преследованием?— Однозначно это политическое преследование. На прошлой неделе я была в антикоррупционной прокуратуре, где мне предъявили обвинение. Эти обвинения, мы понимаем, были предъявлены после того, как я встретилась в марте с Владимиром Владимировичем Путиным. После того, как я выиграла башканские выборы, давление было и есть от центральных властей, потому что Майе Санду и партии "Действие и солидарность" не нравится, кто выиграл башканские выборы, потому что я баллотировалась из одной из очень сильных оппозиционных партий. После того как прошли выборы, было предпринято очень много мер для того, чтобы было давление и на меня, и на мою семью, и на спикера народного собрания. То есть на тех, кто неугоден действующей власти, они, как говорят в простом народе, точат зуб.После встречи с Владимиром Владимировичем, после встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко они перешли на более незаконные действия, потому что на сегодняшний день обвинение, которое мне предъявили, — незаконное. И я уверена, что я свою невиновность докажу в суде, когда это дело передадут в суд.Знаете, мы в своей команде уже шутим насчет того, что у и партии "Действие и солидарность", и у Майи Санду где-то там законсервированы уголовные дела. И когда им что-то не нравится, они открывают и возбуждают уголовные дела на того человека, который им не мил. Но я скажу одно: меня это никак не пугает. У меня есть четкая цель. Эта цель — сделать так, чтобы жители Гагаузии жили по-другому. И я хочу, чтобы каждый житель, который отдал свой голос за меня или даже не проголосовал за меня, гордился своим выбором, чтобы он гордился тем краем, где он живет.Поэтому то, что могут быть задержания, я не исключаю. Я не исключаю, что меня и спикера народного собрания могут опять же ждать в аэропорту правоохранительные органы, как в прошлый раз в марте, когда я летела из Сочи. Тоже было очень много (сотрудников. — Прим. ред.) правоохранительных органов, но, к счастью, более 1000 человек из Гагаузии приехали в поддержку меня. Я думаю, что это и дало понять властям Кишинева, что (меня. — Прим. ред.) нельзя задерживать, потому что гагаузы — это такой народ: сплоченный, единый и который всегда сплотится, если, не дай бог, будет беда у кого-то из соотечественников.— Когда вы планируете подать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации против Санду? Ожидаете ли вы справедливое решение в этом случае?— Пока у власти партия "Действие и солидарность", конечно, никакого справедливого решения не будет. На сегодняшний день у президента Республики Молдова неприкосновенность, гарантированная Конституцией Республики Молдова. Этим она и прикрывается. Но наши юристы уже работают над этим, потому что гражданка Майя Санду за ее высказывания, оскорбления в адрес жителей Гагаузии, в адрес меня, в адрес членов моей команды должна ответить, она должна нести ответственность.Если сейчас она не будет нести ответственность, потому что ее будет прикрывать статья пункта в конституции, то совсем скоро, я уверена, что (ее. — Прим. ред.) власти придет конец и она будет отвечать. Будет отвечать и перед гражданами Республики Молдова, и перед судом за свои действия, за свои оскорбления. Оскорбления идут уже настолько часто, насколько необдуманно, то есть, прикрываясь своей должностью. Хотя президент Республики Молдова должна более корректно выражаться и четко понимать, что есть презумпция невиновности. Выходить постоянно на каждом телевидении, говорить, что из башкан, такой команды она баллотировалась и так далее — это все не красит ее как президента Республики Молдова.— Санду до сих пор не подписала указ об утверждении вас членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Как планируете действовать в связи с этим? Какие сценарии развития ситуации существуют?— Санду недавно высказалась, что она не будет подписывать указ о моем вступлении в члены правительства. Некоторые представители партии "Действие и солидарность" озвучивали, что у нее рука не поднимается. Но мы же понимаем, что она нарушает конституцию, она нарушает закон об особом правовом статусе Гагаузии, который был принят в 1994 году. Депутаты парламента Республики Молдова обратились с иском в Конституционный суд о том, чтобы Конституционный суд обязал Майю Санду подписать данный указ.Но пока что никаких сдвигов в этом деле я не вижу. Мы обращались. Мы обращались и от имени исполкома, еще в прошлом году обращалось и народное собрание, что она должна включить меня в состав правительства. Ни один президент республики Молдовы не позволял себе так игнорировать закон об особом правовом статусе, нарушать конституцию. На сегодняшний день голос Гагаузии не слышен на уровне правительства. Сегодня всячески игнорируются права и полномочия Гагаузии. К сожалению, как пришли Майя Санду и ее партия к власти, все больше ущемляются права и полномочия Гагаузской автономии.Они сейчас выбрали такой путь, как они говорят, что не хотят видеть меня в правительстве. Я понимаю, для чего это сделано. Была бы я в правительстве, каждое заседание правительства я бы поднимала вопрос о Гагаузии, я бы задавала неудобные вопросы. Поэтому вот так уже на протяжении десяти месяцев я пока что не являюсь членом правительства.— Телеканалы из Гагаузии получали штрафы от молдавских властей за показ российских программ. Есть ли риск, что жители автономии перестанут смотреть программы из России? Какова ваша позиция как главы Гагаузии? Намерены ли вы с этим бороться?— К сожалению, за крайние два года наши СМИ, оппозиционные СМИ, которые освещали всю ситуацию и в Российской Федерации, и на Украине, и во всем мире, лицензии этих СМИ (около 12) были приостановлены. У нас в Гагаузии есть гагаузское радио и телевидение, периодически на них накладываются штрафы по немыслимым причинам. Могу сказать, что наши гагаузы находят разные способы для того, чтобы смотреть российские телеканалы. Спутниковые антенны приобретаются. Недавно мне жители одного села рассказывали: они как-то там меняют направление антенны, где они могут ловить, или приглашают специального техника, который прошивает там программы, где они могут посмотреть российские телеканалы. К счастью, у нас в XXI веке есть интернет, где каждый житель не только Гагаузской автономии, но и Республики Молдовы может посмотреть любой телеканал.Вот мои родственники, например, даже имеют специальную программу, где российские телеканалы транслируются, и они смотрят. И действительно, жители Гагаузской автономии любят и смотрят, и будут смотреть, и будут находить всяческие возможности для того, чтобы быть в курсе дел в Российской Федерации. Поэтому мы вместе с народным собранием всячески будем поддерживать и отстаивать права нашего местного ГРТ: гагаузского радио и телевидения.— Майя Санду заявила, что участникам протеста в Гагаузии, куда глава государства прибыла в пятницу, заплатили деньги. А реально какие у людей мотивы?— Я уверена: куда бы ни поехала Майя Санду, ее все так встретят, потому что, к сожалению, наш народ живет с каждым днем все хуже и хуже. Говорить о том, что людям заплатили, потому что кто-то так захотел, обвиняют меня, представителей моей команды... Нет, на самом деле, это — отчаянный шаг жителей Гагаузии. У них очень много вопросов скопилось и есть что задать президенту Республики Молдова. Как я ранее говорила, пытались бюджет сократить наш и нам не дают возможности выплатить надбавки к пенсиям. Нас во всем ограничивают, у нас полномочия отбирают. На сегодняшний день говорить, что людей купили, чтобы они вышли с плакатами, почему тогда она не приехала и не поговорила, не сказала им в лицо, что она вот так и думает?Я думаю, для президента любой страны это унизительно — не проехать по центральной дороге, объехать и по каким-то второстепенным дорогам, которые даже я, как башкан Гагаузии, не знала, что такие существуют. По полям… Как президент может вот так игнорировать? И я уверена, куда бы она ни поехала по всей территории нашей страны, ее все так встретят, потому что у жителей Республики Молдова есть много вопросов. Даже не только много вопросов, а уже ожиданий, что совсем скоро сменится президент.

https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781041.html

https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938543724.html

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938922862.html

https://ria.ru/20240402/gagauziya-1937372557.html

https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

гагаузия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гуцул: "Если Кишинев отреагирует на объявление независимости Гагаузии военным путем, автономия будет обращаться ко всем, включая Россию" Если Кишинев отреагирует на объявление независимости Гагаузии военным путем, автономия будет обращаться ко всем, включая Россию, заявила РИА Новости глава автономии Гуцул. 2024-04-10T09:00 true PT2M26S

Гуцул: "Могут быть задержания после возвращения" Глава Гагаузской автономии Гуцул в интервью РИА Новости не исключила, что её могут задержать в аэропорту после возвращения из Москвы 2024-04-10T09:00 true PT0M23S

Гуцул: "Санду по всей Молдавии будут встречать протестами" Санду по всей Молдавии будут встречать протестами, в частности, у гагаузов накопилось множество вопросов к ней, заявила РИА Новости глава автономии Гуцул. 2024-04-10T09:00 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гагаузия, майя санду, нато, газпром, владимир путин, евгения гуцул, молдавия, кишинев