https://ria.ru/20240410/devochka-1939220049.html

В Москве ребенок попал в больницу после конкурса в детском центре

В Москве ребенок попал в больницу после конкурса в детском центре - РИА Новости, 10.04.2024

В Москве ребенок попал в больницу после конкурса в детском центре

Пятилетняя девочка получила сотрясение мозга в детском центре в Москве, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T22:48

2024-04-10T22:48

2024-04-10T22:48

происшествия

здоровье - общество

москва

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия – радио sputnik

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пятилетняя девочка получила сотрясение мозга в детском центре в Москве, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента, сообщил СК в своем Telegram-канале. В рамках проверки ГСУ СК по Москве установлено, что мать пятилетней девочки повела её отмечать день рождения в один из детских центров в Москве. Аниматор предложила имениннице совершить опасный прыжок, в результате которого девочка ударилась головой о кафель. Ребенок был госпитализирован, ей диагностировано сотрясение мозга. "Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования ребенка в столичном детском центре... Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве представить доклад о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), организованная в связи с травмированием малолетнего ребенка в детском развлекательном центре.

https://ria.ru/20240305/delo-1931317080.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik