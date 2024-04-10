https://ria.ru/20240410/devochka-1939220049.html
В Москве ребенок попал в больницу после конкурса в детском центре
В Москве ребенок попал в больницу после конкурса в детском центре - РИА Новости, 10.04.2024
В Москве ребенок попал в больницу после конкурса в детском центре
Пятилетняя девочка получила сотрясение мозга в детском центре в Москве, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T22:48
2024-04-10T22:48
2024-04-10T22:48
происшествия
здоровье - общество
москва
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия – радио sputnik
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пятилетняя девочка получила сотрясение мозга в детском центре в Москве, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента, сообщил СК в своем Telegram-канале. В рамках проверки ГСУ СК по Москве установлено, что мать пятилетней девочки повела её отмечать день рождения в один из детских центров в Москве. Аниматор предложила имениннице совершить опасный прыжок, в результате которого девочка ударилась головой о кафель. Ребенок был госпитализирован, ей диагностировано сотрясение мозга. "Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования ребенка в столичном детском центре... Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве представить доклад о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), организованная в связи с травмированием малолетнего ребенка в детском развлекательном центре.
https://ria.ru/20240305/delo-1931317080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Москве ребенок попал в больницу после конкурса в детском центре
В Москве 5-летняя девочка получила сотрясение мозга на конкурсе в детском центре
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Пятилетняя девочка получила сотрясение мозга в детском центре в Москве, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента, сообщил СК в своем Telegram-канале
.
В рамках проверки ГСУ СК по Москве установлено, что мать пятилетней девочки повела её отмечать день рождения в один из детских центров в Москве. Аниматор предложила имениннице совершить опасный прыжок, в результате которого девочка ударилась головой о кафель. Ребенок был госпитализирован, ей диагностировано сотрясение мозга.
"Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования ребенка в столичном детском центре... Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве представить доклад о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), организованная в связи с травмированием малолетнего ребенка в детском развлекательном центре.