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Беспилотник атаковал крышу корпуса на ЗАЭС - РИА Новости, 09.04.2024
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11:45 09.04.2024 (обновлено: 15:44 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
Беспилотник атаковал крышу корпуса на ЗАЭС
Беспилотник атаковал крышу корпуса на ЗАЭС - РИА Новости, 09.04.2024
Беспилотник атаковал крышу корпуса на ЗАЭС
Дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:45
2024-04-09T15:44
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале."Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — уточнили на станции.При ударе никто не пострадал.В пресс-службе назвали атаки ВСУ прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Критических повреждений нет. При этом пострадали три сотрудника станции.На ЗАЭС подчеркнули, что конструкция объекта не рассчитана на ведение боевых действий. Такие удары могут привести к катастрофическим последствиям.Как сообщил после аварии гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентство впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС.Накануне он отметил, что ЗАЭС после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии. Гросси подчеркнул, что такой сценарий не выдуман.
https://ria.ru/20240409/lavrov-1938745362.html
https://ria.ru/20240408/zaes-1938631828.html
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Беспилотник атаковал крышу корпуса на ЗАЭС

Запорожская АЭС: дрон ВСУ атаковал уникальный тренажерный центр станции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
«
"Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — уточнили на станции.
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При ударе никто не пострадал.
В пресс-службе назвали атаки ВСУ прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Критических повреждений нет. При этом пострадали три сотрудника станции.
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На ЗАЭС подчеркнули, что конструкция объекта не рассчитана на ведение боевых действий. Такие удары могут привести к катастрофическим последствиям.
Как сообщил после аварии гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентство впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС.
Накануне он отметил, что ЗАЭС после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии. Гросси подчеркнул, что такой сценарий не выдуман.
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Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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