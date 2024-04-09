https://ria.ru/20240409/zaes-1938735769.html
Антонов предупредил о последствиях атак на ЗАЭС со стороны ВСУ
Антонов предупредил о последствиях атак на ЗАЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
Антонов предупредил о последствиях атак на ЗАЭС со стороны ВСУ
Вылазки ВСУ угрожают Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но Вашингтон даже ядерный терроризм воспринимает как благо, если он направлен против России,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T03:41
2024-04-09T03:41
2024-04-09T03:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
анатолий антонов
рафаэль гросси
вооруженные силы украины
магатэ
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938434988_0:543:960:1083_1920x0_80_0_0_7d4423443e29b4f77e3c921330d3424f.jpg
ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Вылазки ВСУ угрожают Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но Вашингтон даже ядерный терроризм воспринимает как благо, если он направлен против России, заявил посол в США Анатолий Антонов. "Даже ядерный терроризм воспринимается в Вашингтоне как благо, если он направлен против Российской Федерации. Поощрение преступного режима Зеленского — сродни хождению по лезвию ножа. Безответственные киевские вылазки угрожают радиационной катастрофой. Такие действия подрывают глобальную безопасность", — говорится в распространенном дипмиссией заявлении Антонова. Как заявил высокопоставленный дипломат, "обанкротившиеся шулеры из Киева ради достижения своей цели готовы на любое "шоу". "Неужели администрация готова платить Киеву за столь безрассудные действия оружием и снаряжением? Неужели здешние политики не понимают, во вред чему в действительности будут использованы их финансовые ресурсы?.. "Проект Украина", заточенный на иллюзорную попытку нанесения стратегического ущерба России, провалился. Крайне важно не допустить, чтобы в своей агонии Зеленский позволил возникнуть радиационной катастрофе", — добавил посол. Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что ЗАЭС после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он подчеркнул, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Критических повреждений нет. При этом пострадали три сотрудника станции.На ЗАЭС подчеркнули, что конструкция объекта не рассчитана на ведение боевых действий. Такие удары могут привести к катастрофическим последствиям.Как сообщил после аварии Гросси, МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240407/ataka-1938439091.html
https://ria.ru/20240408/zaes-1938698652.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938434988_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e7b3d3410bd8423141760bbc17d2fb05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, анатолий антонов, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, магатэ, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Анатолий Антонов, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, ООН, Украина
Антонов предупредил о последствиях атак на ЗАЭС со стороны ВСУ
Антонов: вылазки ВСУ угрожают ЗАЭС и всему миру радиационной катастрофой
ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Вылазки ВСУ угрожают Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но Вашингтон даже ядерный терроризм воспринимает как благо, если он направлен против России, заявил посол в США Анатолий Антонов.
"Даже ядерный терроризм воспринимается в Вашингтоне как благо, если он направлен против Российской Федерации. Поощрение преступного режима Зеленского — сродни хождению по лезвию ножа. Безответственные киевские вылазки угрожают радиационной катастрофой. Такие действия подрывают глобальную безопасность", — говорится в распространенном дипмиссией заявлении Антонова.
Как заявил высокопоставленный дипломат, "обанкротившиеся шулеры из Киева
ради достижения своей цели готовы на любое "шоу".
"Неужели администрация готова платить Киеву за столь безрассудные действия оружием и снаряжением? Неужели здешние политики не понимают, во вред чему в действительности будут использованы их финансовые ресурсы?.. "Проект Украина", заточенный на иллюзорную попытку нанесения стратегического ущерба России, провалился. Крайне важно не допустить, чтобы в своей агонии Зеленский позволил возникнуть радиационной катастрофе", — добавил посол.
Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
, который сообщил, что ЗАЭС после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он подчеркнул, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН
, он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным
"среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Критических повреждений нет. При этом пострадали три сотрудника станции.
На ЗАЭС подчеркнули, что конструкция объекта не рассчитана на ведение боевых действий. Такие удары могут привести к катастрофическим последствиям.
Как сообщил после аварии Гросси, МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС
.