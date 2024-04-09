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Антонов предупредил о последствиях атак на ЗАЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
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03:41 09.04.2024 (обновлено: 03:47 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/zaes-1938735769.html
Антонов предупредил о последствиях атак на ЗАЭС со стороны ВСУ
Антонов предупредил о последствиях атак на ЗАЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
Антонов предупредил о последствиях атак на ЗАЭС со стороны ВСУ
Вылазки ВСУ угрожают Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но Вашингтон даже ядерный терроризм воспринимает как благо, если он направлен против России,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T03:41
2024-04-09T03:47
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Вылазки ВСУ угрожают Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но Вашингтон даже ядерный терроризм воспринимает как благо, если он направлен против России, заявил посол в США Анатолий Антонов. "Даже ядерный терроризм воспринимается в Вашингтоне как благо, если он направлен против Российской Федерации. Поощрение преступного режима Зеленского — сродни хождению по лезвию ножа. Безответственные киевские вылазки угрожают радиационной катастрофой. Такие действия подрывают глобальную безопасность", — говорится в распространенном дипмиссией заявлении Антонова. Как заявил высокопоставленный дипломат, "обанкротившиеся шулеры из Киева ради достижения своей цели готовы на любое "шоу". "Неужели администрация готова платить Киеву за столь безрассудные действия оружием и снаряжением? Неужели здешние политики не понимают, во вред чему в действительности будут использованы их финансовые ресурсы?.. "Проект Украина", заточенный на иллюзорную попытку нанесения стратегического ущерба России, провалился. Крайне важно не допустить, чтобы в своей агонии Зеленский позволил возникнуть радиационной катастрофе", — добавил посол. Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что ЗАЭС после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он подчеркнул, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Критических повреждений нет. При этом пострадали три сотрудника станции.На ЗАЭС подчеркнули, что конструкция объекта не рассчитана на ведение боевых действий. Такие удары могут привести к катастрофическим последствиям.Как сообщил после аварии Гросси, МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240407/ataka-1938439091.html
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в мире, россия, анатолий антонов, рафаэль гросси, вооруженные силы украины, магатэ, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Анатолий Антонов, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, ООН, Украина
Антонов предупредил о последствиях атак на ЗАЭС со стороны ВСУ

Антонов: вылазки ВСУ угрожают ЗАЭС и всему миру радиационной катастрофой

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Вылазки ВСУ угрожают Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но Вашингтон даже ядерный терроризм воспринимает как благо, если он направлен против России, заявил посол в США Анатолий Антонов.
"Даже ядерный терроризм воспринимается в Вашингтоне как благо, если он направлен против Российской Федерации. Поощрение преступного режима Зеленского — сродни хождению по лезвию ножа. Безответственные киевские вылазки угрожают радиационной катастрофой. Такие действия подрывают глобальную безопасность", — говорится в распространенном дипмиссией заявлении Антонова.
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Захарова прокомментировала атаку дронов на Запорожскую АЭС
7 апреля, 19:46
Как заявил высокопоставленный дипломат, "обанкротившиеся шулеры из Киева ради достижения своей цели готовы на любое "шоу".
"Неужели администрация готова платить Киеву за столь безрассудные действия оружием и снаряжением? Неужели здешние политики не понимают, во вред чему в действительности будут использованы их финансовые ресурсы?.. "Проект Украина", заточенный на иллюзорную попытку нанесения стратегического ущерба России, провалился. Крайне важно не допустить, чтобы в своей агонии Зеленский позволил возникнуть радиационной катастрофе", — добавил посол.
Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что ЗАЭС после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он подчеркнул, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.
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В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Критических повреждений нет. При этом пострадали три сотрудника станции.
На ЗАЭС подчеркнули, что конструкция объекта не рассчитана на ведение боевых действий. Такие удары могут привести к катастрофическим последствиям.
Как сообщил после аварии Гросси, МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАнатолий АнтоновРафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныМАГАТЭООНУкраина
 
 
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