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Путин и Си Цзиньпин планируют контакты, сообщили в Кремле - РИА Новости, 09.04.2024
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12:37 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/xi-1938803158.html
Путин и Си Цзиньпин планируют контакты, сообщили в Кремле
Путин и Си Цзиньпин планируют контакты, сообщили в Кремле - РИА Новости, 09.04.2024
Путин и Си Цзиньпин планируют контакты, сообщили в Кремле
Контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируются, они целесообразны и необходимы, но конкретизировать сроки Кремль... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:37
2024-04-09T12:37
политика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируются, они целесообразны и необходимы, но конкретизировать сроки Кремль считает преждевременным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В том числе, конечно же, можно рассматривать эту поездку, как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне. Действительно, такие контакты планируются. Есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем, но пока как-то конкретизировать сроки мы считаем преждевременным. Мы сообщим вам по мере готовности", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин поехать в мае в Китай.
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политика, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и Си Цзиньпин планируют контакты, сообщили в Кремле

Песков назвал контакты Путина и Си Цзиньпина целесообразными и необходимыми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируются, они целесообразны и необходимы, но конкретизировать сроки Кремль считает преждевременным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В том числе, конечно же, можно рассматривать эту поездку, как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне. Действительно, такие контакты планируются. Есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем, но пока как-то конкретизировать сроки мы считаем преждевременным. Мы сообщим вам по мере готовности", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин поехать в мае в Китай.
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ПолитикаРоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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