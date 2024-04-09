https://ria.ru/20240409/xi-1938803158.html

Путин и Си Цзиньпин планируют контакты, сообщили в Кремле

Путин и Си Цзиньпин планируют контакты, сообщили в Кремле - РИА Новости, 09.04.2024

Путин и Си Цзиньпин планируют контакты, сообщили в Кремле

Контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируются, они целесообразны и необходимы, но конкретизировать сроки Кремль... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:37

2024-04-09T12:37

2024-04-09T12:37

политика

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859613110_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_d70dafd1bfd8e67b6b526a69f3e7b25b.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируются, они целесообразны и необходимы, но конкретизировать сроки Кремль считает преждевременным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В том числе, конечно же, можно рассматривать эту поездку, как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне. Действительно, такие контакты планируются. Есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем, но пока как-то конкретизировать сроки мы считаем преждевременным. Мы сообщим вам по мере готовности", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин поехать в мае в Китай.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков