https://ria.ru/20240409/voyna-1938735597.html

"Вступим в войну". В конгрессе выступили с жестким требованием по Украине

"Вступим в войну". В конгрессе выступили с жестким требованием по Украине - РИА Новости, 09.04.2024

"Вступим в войну". В конгрессе выступили с жестким требованием по Украине

Вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат и прямому конфликту с Россией, написал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в социальной... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T03:45

2024-04-09T03:45

2024-04-09T03:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат и прямому конфликту с Россией, написал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в социальной сети X.Политик обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанное на прошлой неделе на полях саммита НАТО в Брюсселе в присутствии украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Госсекретарь пообещал, что Украина в конечном итоге станет членом альянса, а летний саммит блока в Вашингтоне будет посвящен "возведению моста" для вступления Киева."Это полная безответственность. Украину не следует принимать в НАТО, приглашать ее во время войны — это все равно что приглашать на войну нашу страну", — возмутился Вэнс.Он спросил у своих читателей, хотят ли те видеть американских солдат на передовой против России."Если нет, то мы должны отбросить идею о том, что Украина должна вступить в НАТО", — призвал сенатор.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240406/blinken-1938290940.html

https://ria.ru/20240409/general-1938730309.html

https://ria.ru/20240406/konflikt-1938284559.html

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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба, нато, сенат сша