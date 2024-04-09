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"Вступим в войну". В конгрессе выступили с жестким требованием по Украине - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:45 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/voyna-1938735597.html
"Вступим в войну". В конгрессе выступили с жестким требованием по Украине
"Вступим в войну". В конгрессе выступили с жестким требованием по Украине - РИА Новости, 09.04.2024
"Вступим в войну". В конгрессе выступили с жестким требованием по Украине
Вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат и прямому конфликту с Россией, написал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в социальной... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T03:45
2024-04-09T03:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
энтони блинкен
дмитрий кулеба
нато
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат и прямому конфликту с Россией, написал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в социальной сети X.Политик обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанное на прошлой неделе на полях саммита НАТО в Брюсселе в присутствии украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Госсекретарь пообещал, что Украина в конечном итоге станет членом альянса, а летний саммит блока в Вашингтоне будет посвящен "возведению моста" для вступления Киева."Это полная безответственность. Украину не следует принимать в НАТО, приглашать ее во время войны — это все равно что приглашать на войну нашу страну", — возмутился Вэнс.Он спросил у своих читателей, хотят ли те видеть американских солдат на передовой против России."Если нет, то мы должны отбросить идею о том, что Украина должна вступить в НАТО", — призвал сенатор.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240406/blinken-1938290940.html
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в мире, украина, россия, сша, энтони блинкен, дмитрий кулеба, нато, сенат сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, НАТО, Сенат США
"Вступим в войну". В конгрессе выступили с жестким требованием по Украине

Сенатор Вэнс: вступление Украины в НАТО приведет к войне между США и Россией

© AP Photo / Jeff DeanСенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Jeff Dean
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО приведет к отправке американских солдат и прямому конфликту с Россией, написал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в социальной сети X.
Политик обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанное на прошлой неделе на полях саммита НАТО в Брюсселе в присутствии украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Госсекретарь пообещал, что Украина в конечном итоге станет членом альянса, а летний саммит блока в Вашингтоне будет посвящен "возведению моста" для вступления Киева.
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"Это полная безответственность. Украину не следует принимать в НАТО, приглашать ее во время войны — это все равно что приглашать на войну нашу страну", — возмутился Вэнс.
Он спросил у своих читателей, хотят ли те видеть американских солдат на передовой против России.
«
"Если нет, то мы должны отбросить идею о том, что Украина должна вступить в НАТО", — призвал сенатор.
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В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЭнтони БлинкенДмитрий КулебаНАТОСенат США
 
 
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