https://ria.ru/20240409/volodin-1938831914.html

Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки

Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки - РИА Новости, 09.04.2024

Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки

Спикер ГД Вячеслав Володин предложил депутатам от регионов, где случились паводки, незамедлительно отправиться на места, сообщила журналистам пресс-служба ГД. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:08

2024-04-09T14:08

2024-04-09T14:08

политика

оренбургская область

вячеслав володин

виктор заварзин

дмитрий кобылкин

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин предложил депутатам от регионов, где случились паводки, незамедлительно отправиться на места, сообщила журналистам пресс-служба ГД. "Председатель ГД предложил депутатам от регионов, где произошли паводки, незамедлительно выехать на места", - сообщили в пресс-службе. Вопрос с ликвидацией последствий паводков находится на контроле в профильных комитетах Госдумы – по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, приводит пресс-служба слова Володина. "Давайте быть более ответственными. Если в наших избирательных округах случается какая-то беда, надо быть с людьми, помогать им", – цитирует Володина пресс-служба. Он добавил, что депутаты Нина Останина, Виктор Заварзин, Олег Димов и другие, представляющие Оренбургскую область, "не дожидаясь решений, выехали к себе в избирательные округа". "Паводковая ситуация очень сложная, тревожная в ряде других регионов. Поэтому обращаюсь к тем, кто еще не выехал в свои избирательные округа: можете это сделать незамедлительно, только поддержим", – добавил председатель ГД. По словам Володина, после возвращения депутатов из регионов необходимо будет заслушать их предложения, о том, как предотвращать подобные ситуации с паводками и при необходимости выработать законодательные решения. "Сегодня по этому вопросу выступит председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев вместе с коллегами принимает участие в совещаниях в МЧС, вместе с министерством вырабатывает законодательные предложения", – отметил председатель ГД.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938378027.html

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политика, оренбургская область, вячеслав володин, виктор заварзин, дмитрий кобылкин, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024