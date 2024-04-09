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Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки - РИА Новости, 09.04.2024
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14:08 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/volodin-1938831914.html
Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки
Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки - РИА Новости, 09.04.2024
Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки
Спикер ГД Вячеслав Володин предложил депутатам от регионов, где случились паводки, незамедлительно отправиться на места, сообщила журналистам пресс-служба ГД. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:08
2024-04-09T14:08
политика
оренбургская область
вячеслав володин
виктор заварзин
дмитрий кобылкин
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин предложил депутатам от регионов, где случились паводки, незамедлительно отправиться на места, сообщила журналистам пресс-служба ГД. "Председатель ГД предложил депутатам от регионов, где произошли паводки, незамедлительно выехать на места", - сообщили в пресс-службе. Вопрос с ликвидацией последствий паводков находится на контроле в профильных комитетах Госдумы – по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, приводит пресс-служба слова Володина. "Давайте быть более ответственными. Если в наших избирательных округах случается какая-то беда, надо быть с людьми, помогать им", – цитирует Володина пресс-служба. Он добавил, что депутаты Нина Останина, Виктор Заварзин, Олег Димов и другие, представляющие Оренбургскую область, "не дожидаясь решений, выехали к себе в избирательные округа". "Паводковая ситуация очень сложная, тревожная в ряде других регионов. Поэтому обращаюсь к тем, кто еще не выехал в свои избирательные округа: можете это сделать незамедлительно, только поддержим", – добавил председатель ГД. По словам Володина, после возвращения депутатов из регионов необходимо будет заслушать их предложения, о том, как предотвращать подобные ситуации с паводками и при необходимости выработать законодательные решения. "Сегодня по этому вопросу выступит председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев вместе с коллегами принимает участие в совещаниях в МЧС, вместе с министерством вырабатывает законодательные предложения", – отметил председатель ГД.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html
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политика, оренбургская область, вячеслав володин, виктор заварзин, дмитрий кобылкин, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Вячеслав Володин, Виктор Заварзин, Дмитрий Кобылкин, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки

Володин: депутатам от регионов, где произошли паводки, надо отправиться на места

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин предложил депутатам от регионов, где случились паводки, незамедлительно отправиться на места, сообщила журналистам пресс-служба ГД.
«
"Председатель ГД предложил депутатам от регионов, где произошли паводки, незамедлительно выехать на места", - сообщили в пресс-службе.
Река Урал в Оренбурге
В Оренбурге назвали условие, при котором будет затоплен уральский водозабор
8 апреля, 11:56
Вопрос с ликвидацией последствий паводков находится на контроле в профильных комитетах Госдумы – по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, приводит пресс-служба слова Володина.
"Давайте быть более ответственными. Если в наших избирательных округах случается какая-то беда, надо быть с людьми, помогать им", – цитирует Володина пресс-служба.
Он добавил, что депутаты Нина Останина, Виктор Заварзин, Олег Димов и другие, представляющие Оренбургскую область, "не дожидаясь решений, выехали к себе в избирательные округа".
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
"Паводковая ситуация очень сложная, тревожная в ряде других регионов. Поэтому обращаюсь к тем, кто еще не выехал в свои избирательные округа: можете это сделать незамедлительно, только поддержим", – добавил председатель ГД.
По словам Володина, после возвращения депутатов из регионов необходимо будет заслушать их предложения, о том, как предотвращать подобные ситуации с паводками и при необходимости выработать законодательные решения.
"Сегодня по этому вопросу выступит председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев вместе с коллегами принимает участие в совещаниях в МЧС, вместе с министерством вырабатывает законодательные предложения", – отметил председатель ГД.
Глава МЧС России Александр Куренков в Орске
Ситуация с паводком может меняться очень быстро, предупредил Куренков
7 апреля, 13:17
 
ПолитикаОренбургская областьВячеслав ВолодинВиктор ЗаварзинДмитрий КобылкинГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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