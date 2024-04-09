https://ria.ru/20240409/volodin-1938831914.html
Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки
Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки - РИА Новости, 09.04.2024
Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки
Спикер ГД Вячеслав Володин предложил депутатам от регионов, где случились паводки, незамедлительно отправиться на места, сообщила журналистам пресс-служба ГД. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:08
2024-04-09T14:08
2024-04-09T14:08
политика
оренбургская область
вячеслав володин
виктор заварзин
дмитрий кобылкин
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938768338_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_be6b6d39a213cbff7c24676acb891251.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин предложил депутатам от регионов, где случились паводки, незамедлительно отправиться на места, сообщила журналистам пресс-служба ГД. "Председатель ГД предложил депутатам от регионов, где произошли паводки, незамедлительно выехать на места", - сообщили в пресс-службе. Вопрос с ликвидацией последствий паводков находится на контроле в профильных комитетах Госдумы – по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, приводит пресс-служба слова Володина. "Давайте быть более ответственными. Если в наших избирательных округах случается какая-то беда, надо быть с людьми, помогать им", – цитирует Володина пресс-служба. Он добавил, что депутаты Нина Останина, Виктор Заварзин, Олег Димов и другие, представляющие Оренбургскую область, "не дожидаясь решений, выехали к себе в избирательные округа". "Паводковая ситуация очень сложная, тревожная в ряде других регионов. Поэтому обращаюсь к тем, кто еще не выехал в свои избирательные округа: можете это сделать незамедлительно, только поддержим", – добавил председатель ГД. По словам Володина, после возвращения депутатов из регионов необходимо будет заслушать их предложения, о том, как предотвращать подобные ситуации с паводками и при необходимости выработать законодательные решения. "Сегодня по этому вопросу выступит председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев вместе с коллегами принимает участие в совещаниях в МЧС, вместе с министерством вырабатывает законодательные предложения", – отметил председатель ГД.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938378027.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938768338_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_85d613a4ab56f919c6dfe2719d58e986.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, оренбургская область, вячеслав володин, виктор заварзин, дмитрий кобылкин, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, Вячеслав Володин, Виктор Заварзин, Дмитрий Кобылкин, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки
Володин: депутатам от регионов, где произошли паводки, надо отправиться на места
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин предложил депутатам от регионов, где случились паводки, незамедлительно отправиться на места, сообщила журналистам пресс-служба ГД.
«
"Председатель ГД предложил депутатам от регионов, где произошли паводки, незамедлительно выехать на места", - сообщили в пресс-службе.
Вопрос с ликвидацией последствий паводков находится на контроле в профильных комитетах Госдумы – по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, приводит пресс-служба слова Володина.
"Давайте быть более ответственными. Если в наших избирательных округах случается какая-то беда, надо быть с людьми, помогать им", – цитирует Володина пресс-служба.
Он добавил, что депутаты Нина Останина, Виктор Заварзин, Олег Димов и другие, представляющие Оренбургскую область, "не дожидаясь решений, выехали к себе в избирательные округа".
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
"Паводковая ситуация очень сложная, тревожная в ряде других регионов. Поэтому обращаюсь к тем, кто еще не выехал в свои избирательные округа: можете это сделать незамедлительно, только поддержим", – добавил председатель ГД.
По словам Володина, после возвращения депутатов из регионов необходимо будет заслушать их предложения, о том, как предотвращать подобные ситуации с паводками и при необходимости выработать законодательные решения.
"Сегодня по этому вопросу выступит председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев вместе с коллегами принимает участие в совещаниях в МЧС, вместе с министерством вырабатывает законодательные предложения", – отметил председатель ГД.