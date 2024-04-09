https://ria.ru/20240409/voda-1938749838.html

Уровень воды в курганском селе поднялся на 74 сантиметра за два часа

Уровень воды в курганском селе поднялся на 74 сантиметра за два часа - РИА Новости, 09.04.2024

Уровень воды в курганском селе поднялся на 74 сантиметра за два часа

Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за последние два часа поднялся на 74 сантиметра, заявил глава региона Вадим Шумков в своем... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:51

2024-04-09T08:51

2024-04-09T09:00

происшествия

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за последние два часа поднялся на 74 сантиметра, заявил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале."Звериноголовское на 10.00 (8.00 мск) уровень воды уже 735, +74 сантиметра за два часа", - написал губернатор.По его словам, уровень отметки воды с поста Введенское в 12 километрах от границы с Казахстаном составляет 10 метров 75 сантиметров. Как подчеркнул Шумков, перепад со Звериноголовским округом, расположенным на границе, составляет более трех метров, вся вода идет вверх по течению.Глава области еще раз отметил, что местным жителям необходимо срочно эвакуироваться.Ранее Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

https://ria.ru/20240408/orenburzhe-1938701864.html

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курганская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024