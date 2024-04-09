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Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся - РИА Новости, 09.04.2024
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17:06 09.04.2024 (обновлено: 17:50 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/ural-1938892862.html
Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся
Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга резко поднялся до отметки 914 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:06
2024-04-09T17:50
оренбург
происшествия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга резко поднялся до отметки 914 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале."При уровне 930 произойдет подтопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно", — подчеркнул глава города.В 19:00 (17:00 мск) в Оренбурге зазвучала сирена. Салмин предупредил, что это не учебная тревога, а знак опасности паводковой ситуации.Мэр призвал жителей ЖК "Гранд-парк", поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцов СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города не терять время и вывезти до прихода воды детей, пожилых людей и инвалидов, а также животных. Необходимо собрать документы и ценные вещи."Поднимите вещи и технику с пола — на шкафы, чердаки. Увезите из зоны подтопления автомобили. Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация!" — подчеркнул Салмин.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938813638.html
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оренбург, происшествия
Оренбург, Происшествия
Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся

Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся до 914 сантиметров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗатопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом
Затопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
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Затопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга резко поднялся до отметки 914 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.
"При уровне 930 произойдет подтопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно", — подчеркнул глава города.
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В 19:00 (17:00 мск) в Оренбурге зазвучала сирена. Салмин предупредил, что это не учебная тревога, а знак опасности паводковой ситуации.
Мэр призвал жителей ЖК "Гранд-парк", поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцов СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города не терять время и вывезти до прихода воды детей, пожилых людей и инвалидов, а также животных. Необходимо собрать документы и ценные вещи.
"Поднимите вещи и технику с пола — на шкафы, чердаки. Увезите из зоны подтопления автомобили. Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация!" — подчеркнул Салмин.
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Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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