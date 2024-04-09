Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся
Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся до 914 сантиметров
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗатопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом
Затопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга резко поднялся до отметки 914 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.
"При уровне 930 произойдет подтопление новых территорий. Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно", — подчеркнул глава города.
В 19:00 (17:00 мск) в Оренбурге зазвучала сирена. Салмин предупредил, что это не учебная тревога, а знак опасности паводковой ситуации.
"Поднимите вещи и технику с пола — на шкафы, чердаки. Увезите из зоны подтопления автомобили. Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация!" — подчеркнул Салмин.
Небывалый паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.