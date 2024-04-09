Остин заявил об угрозе мировой энергетике от атак ВСУ на российские НПЗ
Шеф Пентагона: атаки ВСУ на российские НПЗ несут угрозу глобальной энергетике
© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр обороны Ллойд Остин
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр обороны Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу ситуации в мировой энергетике, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Определенно, эти атаки могут иметь побочный эффект в плане ситуации в глобальной энергетике", - сообщил он на слушаниях в сенате США.
При этом глава американского оборонного ведомства высказался за прекращение Киевом подобных действий.
"Честно говоря, я думаю, Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие сражения", - добавил он.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.