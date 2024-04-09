https://ria.ru/20240409/ugrozy-1938956699.html

Остин заявил об угрозе мировой энергетике от атак ВСУ на российские НПЗ

Остин заявил об угрозе мировой энергетике от атак ВСУ на российские НПЗ - РИА Новости, 09.04.2024

Остин заявил об угрозе мировой энергетике от атак ВСУ на российские НПЗ

Атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу ситуации в мировой энергетике, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T22:32

2024-04-09T22:32

2024-04-09T22:32

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу ситуации в мировой энергетике, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Определенно, эти атаки могут иметь побочный эффект в плане ситуации в глобальной энергетике", - сообщил он на слушаниях в сенате США. При этом глава американского оборонного ведомства высказался за прекращение Киевом подобных действий. "Честно говоря, я думаю, Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие сражения", - добавил он. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.

https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html

https://ria.ru/20240322/ataki-1934844713.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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