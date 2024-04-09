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Остин заявил об угрозе мировой энергетике от атак ВСУ на российские НПЗ - РИА Новости, 09.04.2024
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22:32 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/ugrozy-1938956699.html
Остин заявил об угрозе мировой энергетике от атак ВСУ на российские НПЗ
Остин заявил об угрозе мировой энергетике от атак ВСУ на российские НПЗ - РИА Новости, 09.04.2024
Остин заявил об угрозе мировой энергетике от атак ВСУ на российские НПЗ
Атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу ситуации в мировой энергетике, заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T22:32
2024-04-09T22:32
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ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу ситуации в мировой энергетике, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Определенно, эти атаки могут иметь побочный эффект в плане ситуации в глобальной энергетике", - сообщил он на слушаниях в сенате США. При этом глава американского оборонного ведомства высказался за прекращение Киевом подобных действий. "Честно говоря, я думаю, Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие сражения", - добавил он. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.
https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html
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в мире, цены на нефть, украина, россия, сша, ллойд остин, валентина матвиенко, денис шмыгаль, совет федерации рф, вооруженные силы украины
В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, США, Ллойд Остин, Валентина Матвиенко, Денис Шмыгаль, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Остин заявил об угрозе мировой энергетике от атак ВСУ на российские НПЗ

Шеф Пентагона: атаки ВСУ на российские НПЗ несут угрозу глобальной энергетике

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр обороны Ллойд Остин
Министр обороны Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр обороны Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу ситуации в мировой энергетике, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Определенно, эти атаки могут иметь побочный эффект в плане ситуации в глобальной энергетике", - сообщил он на слушаниях в сенате США.
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ
2 апреля, 10:21
При этом глава американского оборонного ведомства высказался за прекращение Киевом подобных действий.
"Честно говоря, я думаю, Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие сражения", - добавил он.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ
22 марта, 08:46
 
В миреЦены на нефтьУкраинаРоссияСШАЛлойд ОстинВалентина МатвиенкоДенис ШмыгальСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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