https://ria.ru/20240409/udar-1938935667.html

Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ

Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024

Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ

Увеличение производства ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" дало российским военным возможность наносить двойные удары по Вооруженным... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:39

2024-04-09T19:39

2024-04-09T19:39

россия

донецкая народная республика

мирный

сергей шойгу

вооруженные силы украины

высокоточные комплексы

ростех

в мире

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Увеличение производства ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" дало российским военным возможность наносить двойные удары по Вооруженным силам Украины, пишет военный журнал Military Watch."Благодаря большему количеству ракет российские подразделения могут использовать комплексы более масштабно и устраивать двойные удары, значительно увеличивая потери украинских сил на передовой", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что российская промышленность также стала производить в пять раз больше ракет "Кинжал".Седьмого апреля в программе "Военная приемка" генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев сообщил, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20240409/naemnik-1938908417.html

https://ria.ru/20240409/tsel-1938889254.html

россия

донецкая народная республика

мирный

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россия, донецкая народная республика, мирный, сергей шойгу, вооруженные силы украины, высокоточные комплексы, ростех, в мире