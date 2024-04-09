https://ria.ru/20240409/udar-1938935667.html
Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ
Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ
Увеличение производства ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" дало российским военным возможность наносить двойные удары по Вооруженным... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:39
2024-04-09T19:39
2024-04-09T19:39
россия
донецкая народная республика
мирный
сергей шойгу
вооруженные силы украины
высокоточные комплексы
ростех
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Увеличение производства ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" дало российским военным возможность наносить двойные удары по Вооруженным силам Украины, пишет военный журнал Military Watch."Благодаря большему количеству ракет российские подразделения могут использовать комплексы более масштабно и устраивать двойные удары, значительно увеличивая потери украинских сил на передовой", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что российская промышленность также стала производить в пять раз больше ракет "Кинжал".Седьмого апреля в программе "Военная приемка" генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев сообщил, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240409/naemnik-1938908417.html
https://ria.ru/20240409/tsel-1938889254.html
россия
донецкая народная республика
мирный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a59857d873dd25559f3d78e81a9599c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, мирный, сергей шойгу, вооруженные силы украины, высокоточные комплексы, ростех, в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Мирный, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Высокоточные комплексы, Ростех, В мире
Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ
MWM: увеличение производства "Искандеров" привело к большим потерям ВСУ