Рейтинг@Mail.ru
Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/udar-1938935667.html
Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ
Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ
Увеличение производства ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" дало российским военным возможность наносить двойные удары по Вооруженным... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:39
2024-04-09T19:39
россия
донецкая народная республика
мирный
сергей шойгу
вооруженные силы украины
высокоточные комплексы
ростех
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Увеличение производства ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" дало российским военным возможность наносить двойные удары по Вооруженным силам Украины, пишет военный журнал Military Watch."Благодаря большему количеству ракет российские подразделения могут использовать комплексы более масштабно и устраивать двойные удары, значительно увеличивая потери украинских сил на передовой", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что российская промышленность также стала производить в пять раз больше ракет "Кинжал".Седьмого апреля в программе "Военная приемка" генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев сообщил, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240409/naemnik-1938908417.html
https://ria.ru/20240409/tsel-1938889254.html
россия
донецкая народная республика
мирный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a59857d873dd25559f3d78e81a9599c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, мирный, сергей шойгу, вооруженные силы украины, высокоточные комплексы, ростех, в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Мирный, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Высокоточные комплексы, Ростех, В мире
Потери увеличились. СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла ВСУ

MWM: увеличение производства "Искандеров" привело к большим потерям ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Увеличение производства ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" дало российским военным возможность наносить двойные удары по Вооруженным силам Украины, пишет военный журнал Military Watch.
«
"Благодаря большему количеству ракет российские подразделения могут использовать комплексы более масштабно и устраивать двойные удары, значительно увеличивая потери украинских сил на передовой", — говорится в материале.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Их больше не осталось. Польский наемник сообщил, кого потеряли ВСУ
Вчера, 17:50
Журналисты также отметили, что российская промышленность также стала производить в пять раз больше ракет "Кинжал".
Седьмого апреля в программе "Военная приемка" генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев сообщил, что ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Лишают ВСУ главного. На Западе назвали следующую цель ВС России
Вчера, 16:50
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаМирныйСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВысокоточные комплексыРостехВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала