https://ria.ru/20240409/tsentr-1938874767.html

Саровский ядерный центр обеспечит суверенитет России, заявил Костюков

Саровский ядерный центр обеспечит суверенитет России, заявил Костюков - РИА Новости, 09.04.2024

Саровский ядерный центр обеспечит суверенитет России, заявил Костюков

Саровский ядерный центр будет развивать передовые направления исследований, которые создадут научно-технологический задел на десятилетия вперед и обеспечат... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:14

2024-04-09T16:14

2024-04-09T16:14

россия

саров

валентин костюков

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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САРОВ (Нижегородская обл.), 9 апр - РИА Новости. Саровский ядерный центр будет развивать передовые направления исследований, которые создадут научно-технологический задел на десятилетия вперед и обеспечат суверенитет России в этой сфере, заявил директор центра, Герой России Валентин Костюков. "Сегодня ключевым элементом является технологический суверенитет, который в конечном итоге реализуется в рамках нашей деятельности - именно технологический суверенитет, создание критически важных наукоемких технологий и организация производства в стратегически значимых отраслях промышленности", - сказал Костюков в Сарове на открытии конференции по истории отечественного атомного проекта. Во вторник отмечается 78 лет со дня создания Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров). По его словам, речь идет о фундаментальных работах, "которые создают научно-технологический задел на десятилетия вперед". Особая роль в этом отводится талантливой молодежи, для которой Саровский ядерный центр создает необходимые условия, добавил Костюков. Он подчеркнул исключительную важность поддержки работ Саровского ядерного центра со стороны руководства страны. Ключевые решения, необходимые для развития РФЯЦ-ВНИИЭФ и в целом отечественного ядерного оружейного комплекса, принимались во время визитов в Саров президента России Владимира Путина, отметил директор центра. Государство и далее будет поддерживать развитие РФЯЦ-ВНИИЭФ, заявил Путин, посещая Саров в сентябре 2023 года. "Сегодня перед ядерным центром государство ставит все более масштабные и ответственные задачи - тем более сейчас, когда речь идет об укреплении технологического суверенитета России. Мы уверены, что справимся с ними, потому что опираемся на традиции, заложенные создателями атомного проекта, потому что ориентиром нам служит их научный подвиг, который вдохновляет на новые победы", - подытожил Костюков. РФЯЦ-ВНИИЭФ входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Институт был основан 9 апреля 1946 года для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы, направленные на безусловное гарантирование реализации Россией политики ядерного сдерживания. По мнению специалистов, РФЯЦ-ВНИИЭФ занимает в истории первое место среди других научных институтов по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы. В ходе нынешней конференции обсуждаются различные вопросы, касающиеся создания отечественного ядерного и термоядерного оружия. 29 августа нынешнего года исполнится 75 лет со дня испытания первого советского ядерного заряда.

https://ria.ru/20230908/putin-1895110368.html

https://ria.ru/20240227/konstruktor-1929675317.html

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россия, саров, валентин костюков, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"