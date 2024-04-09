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Лишают ВСУ главного. На Западе назвали следующую цель ВС России - РИА Новости, 09.04.2024
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16:50 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/tsel-1938889254.html
Лишают ВСУ главного. На Западе назвали следующую цель ВС России
Лишают ВСУ главного. На Западе назвали следующую цель ВС России - РИА Новости, 09.04.2024
Лишают ВСУ главного. На Западе назвали следующую цель ВС России
Российские силы задались целью лишить ВСУ артиллерийских орудий, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:50
2024-04-09T16:50
россия
украина
донецкая народная республика
сергей шойгу
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские силы задались целью лишить ВСУ артиллерийских орудий, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Уничтожив воздушные силы и системы ПВО Украины, россияне теперь, похоже, сосредоточились на уничтожении артиллерии ВСУ", — указал он.Меркурис отметил, что ВС России могут ликвидировать значительное количество артиллерийских установок противника благодаря использованию беспилотников, которых на поле боя стало гораздо больше.Он добавил, что из-за потери укрепленных позиций украинцам приходится размещать свою артиллерию в открытой местности, оставляя ее без защиты.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а в Запорожской области — поселок Мирное.
https://ria.ru/20240409/voyska-1938849658.html
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россия, украина, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире
Лишают ВСУ главного. На Западе назвали следующую цель ВС России

Эксперт Меркурис: российские военные задались целью лишить ВСУ артиллерии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские силы задались целью лишить ВСУ артиллерийских орудий, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
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"Уничтожив воздушные силы и системы ПВО Украины, россияне теперь, похоже, сосредоточились на уничтожении артиллерии ВСУ", — указал он.
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Меркурис отметил, что ВС России могут ликвидировать значительное количество артиллерийских установок противника благодаря использованию беспилотников, которых на поле боя стало гораздо больше.
Он добавил, что из-за потери укрепленных позиций украинцам приходится размещать свою артиллерию в открытой местности, оставляя ее без защиты.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а в Запорожской области — поселок Мирное.
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