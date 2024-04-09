https://ria.ru/20240409/tsel-1938889254.html

Лишают ВСУ главного. На Западе назвали следующую цель ВС России

Лишают ВСУ главного. На Западе назвали следующую цель ВС России - РИА Новости, 09.04.2024

Лишают ВСУ главного. На Западе назвали следующую цель ВС России

Российские силы задались целью лишить ВСУ артиллерийских орудий, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:50

2024-04-09T16:50

2024-04-09T16:50

россия

украина

донецкая народная республика

сергей шойгу

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_0:273:3066:1998_1920x0_80_0_0_8fa53eaaa00d3b2eed18eff12f090d54.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские силы задались целью лишить ВСУ артиллерийских орудий, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Уничтожив воздушные силы и системы ПВО Украины, россияне теперь, похоже, сосредоточились на уничтожении артиллерии ВСУ", — указал он.Меркурис отметил, что ВС России могут ликвидировать значительное количество артиллерийских установок противника благодаря использованию беспилотников, которых на поле боя стало гораздо больше.Он добавил, что из-за потери укрепленных позиций украинцам приходится размещать свою артиллерию в открытой местности, оставляя ее без защиты.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а в Запорожской области — поселок Мирное.

https://ria.ru/20240409/voyska-1938849658.html

https://ria.ru/20240409/proryv-1938856305.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире