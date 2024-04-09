Лишают ВСУ главного. На Западе назвали следующую цель ВС России
Эксперт Меркурис: российские военные задались целью лишить ВСУ артиллерии
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские силы задались целью лишить ВСУ артиллерийских орудий, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«
"Уничтожив воздушные силы и системы ПВО Украины, россияне теперь, похоже, сосредоточились на уничтожении артиллерии ВСУ", — указал он.
Меркурис отметил, что ВС России могут ликвидировать значительное количество артиллерийских установок противника благодаря использованию беспилотников, которых на поле боя стало гораздо больше.
Он добавил, что из-за потери укрепленных позиций украинцам приходится размещать свою артиллерию в открытой местности, оставляя ее без защиты.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а в Запорожской области — поселок Мирное.