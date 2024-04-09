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В Москве банде сатанистов вынесли приговоры за ритуальные убийства - РИА Новости, 09.04.2024
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14:48 09.04.2024 (обновлено: 15:32 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/satanisty-1938846356.html
В Москве банде сатанистов вынесли приговоры за ритуальные убийства
В Москве банде сатанистов вынесли приговоры за ритуальные убийства - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве банде сатанистов вынесли приговоры за ритуальные убийства
Московский областной суд во вторник назначил банде сатанистов, совершившей несколько ритуальных убийств в разных регионах России, от 13 лет до пожизненного... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:48
2024-04-09T15:32
происшествия
россия
ленинградская область
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
московский областной суд
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Московский областной суд во вторник назначил банде сатанистов, совершившей несколько ритуальных убийств в разных регионах России, от 13 лет до пожизненного срока в колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. По данным следствия, Андрей Трегубенко и Ольга Большакова познакомились на фоне общей симпатии к "религиозно-мистическому движению поклоняющихся Сатане", которое предполагает ритуалы с человеческими жертвоприношениями. В результате они тщательно спланировали и затем совершили ритуальное убийство знакомой в июне 2016 года. Трегубенко пригласил девушку в лес в Карелии, где несколько раз ударил ее ножом, а затем, чтобы скрыть преступление, сообщники спрятали тело и нож в заранее вырытую яму, обложили хворостом, подожгли и засыпали землей. Попутно прихватили телефон и деньги жертвы. Позднее, в августе 2016 года, Трегубенко и Большакова познакомились с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Дерюгиной и договорились совершить новое ритуальное убийство уже с ними. Большакова подыскала жертву-мужчину и завлекла его в лес в Ленинградской области, где сатанисты сначала жестоко избили его, а затем зарезали. Тело спрятали в яму, личные вещи убитого сожгли на костре (ценности при этом забрали), а орудие преступления выбросили в водоем. Помимо этого, Трегубенко в августе 2016 года в подмосковной Балашихе в пьяном виде зарезал знакомого во время ссоры. А потом в соседней квартире со своими соучастниками он провел ритуальный обряд с кровью, после чего Большакова выбросила нож в близлежащий водоем. Долгое время убийства, совершенные сатанистами, оставались нераскрытыми. Но после передачи уголовного дела в центральный аппарат СК РФ в 2021 году работа правоохранительных органов была активизирована. Именно при проверке на причастность лиц, с которыми общались пропавшие в Карелии и Ленинградской области, в число подозреваемых попал Андрей Трегубенко. В ходе обыска в квартире, где он проживал с Большаковой, следователи нашли крупную расфасованную партию наркотиков. В дальнейшем следователи получили доказательства, подтвердившие причастность Трегубенко, Большаковой и их соучастников к преступлениям. "Приговором суда Трегубенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Перевозчиков-Хмурый приговорен к 15 годам лишения свободы, Татьяна Дерюгина к 13 года лишения свободы. Большакова ранее осуждена судом к длительному сроку лишения свободы", - сказали в СК РФ.
https://ria.ru/20240320/prigovor-1934542108.html
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происшествия, россия, ленинградская область, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, москва
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд, Москва
В Москве банде сатанистов вынесли приговоры за ритуальные убийства

В Москве сатанисты получили от 13 лет до пожизненного за ритуальные убийства

© СК РФСледственные действия по делу банды сатанистов, совершившей несколько ритуальных убийств
Следственные действия по делу банды сатанистов, совершившей несколько ритуальных убийств
© СК РФ
Следственные действия по делу банды сатанистов, совершившей несколько ритуальных убийств
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Московский областной суд во вторник назначил банде сатанистов, совершившей несколько ритуальных убийств в разных регионах России, от 13 лет до пожизненного срока в колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
По данным следствия, Андрей Трегубенко и Ольга Большакова познакомились на фоне общей симпатии к "религиозно-мистическому движению поклоняющихся Сатане", которое предполагает ритуалы с человеческими жертвоприношениями. В результате они тщательно спланировали и затем совершили ритуальное убийство знакомой в июне 2016 года.
Трегубенко пригласил девушку в лес в Карелии, где несколько раз ударил ее ножом, а затем, чтобы скрыть преступление, сообщники спрятали тело и нож в заранее вырытую яму, обложили хворостом, подожгли и засыпали землей. Попутно прихватили телефон и деньги жертвы.
Позднее, в августе 2016 года, Трегубенко и Большакова познакомились с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Дерюгиной и договорились совершить новое ритуальное убийство уже с ними.
Большакова подыскала жертву-мужчину и завлекла его в лес в Ленинградской области, где сатанисты сначала жестоко избили его, а затем зарезали. Тело спрятали в яму, личные вещи убитого сожгли на костре (ценности при этом забрали), а орудие преступления выбросили в водоем.
Помимо этого, Трегубенко в августе 2016 года в подмосковной Балашихе в пьяном виде зарезал знакомого во время ссоры. А потом в соседней квартире со своими соучастниками он провел ритуальный обряд с кровью, после чего Большакова выбросила нож в близлежащий водоем.
Долгое время убийства, совершенные сатанистами, оставались нераскрытыми. Но после передачи уголовного дела в центральный аппарат СК РФ в 2021 году работа правоохранительных органов была активизирована.
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Именно при проверке на причастность лиц, с которыми общались пропавшие в Карелии и Ленинградской области, в число подозреваемых попал Андрей Трегубенко. В ходе обыска в квартире, где он проживал с Большаковой, следователи нашли крупную расфасованную партию наркотиков.
В дальнейшем следователи получили доказательства, подтвердившие причастность Трегубенко, Большаковой и их соучастников к преступлениям.
«
"Приговором суда Трегубенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Перевозчиков-Хмурый приговорен к 15 годам лишения свободы, Татьяна Дерюгина к 13 года лишения свободы. Большакова ранее осуждена судом к длительному сроку лишения свободы", - сказали в СК РФ.
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