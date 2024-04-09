https://ria.ru/20240409/rossiya-1938832401.html
Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом
Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 09.04.2024
Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом
Китай поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и отстаивании общественной безопасности и стабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:09
2024-04-09T14:09
2024-04-09T14:26
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и отстаивании общественной безопасности и стабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пекине."Китай поддерживает российский народ в выборе пути развития, который соответствует национальным реалиям страны, а также поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и защите социальной безопасности и стабильности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Ранее Лавров, который находится с визитом в КНР, встретился с китайским коллегой Ван И.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935189877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом
Си Цзиньпин: Китай поддерживает Россию в вопросе общественной безопасности