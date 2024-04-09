https://ria.ru/20240409/rossiya-1938832401.html

Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом

Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 09.04.2024

Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом

Китай поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и отстаивании общественной безопасности и стабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:09

2024-04-09T14:09

2024-04-09T14:26

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китай

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и отстаивании общественной безопасности и стабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пекине."Китай поддерживает российский народ в выборе пути развития, который соответствует национальным реалиям страны, а также поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и защите социальной безопасности и стабильности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Ранее Лавров, который находится с визитом в КНР, встретился с китайским коллегой Ван И.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935189877.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, си цзиньпин, в мире