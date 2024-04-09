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Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 09.04.2024
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14:09 09.04.2024 (обновлено: 14:26 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/rossiya-1938832401.html
Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом
Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 09.04.2024
Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом
Китай поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и отстаивании общественной безопасности и стабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:09
2024-04-09T14:26
россия
китай
си цзиньпин
в мире
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и отстаивании общественной безопасности и стабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пекине."Китай поддерживает российский народ в выборе пути развития, который соответствует национальным реалиям страны, а также поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и защите социальной безопасности и стабильности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Ранее Лавров, который находится с визитом в КНР, встретился с китайским коллегой Ван И.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935189877.html
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россия, китай, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, В мире
Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом

Си Цзиньпин: Китай поддерживает Россию в вопросе общественной безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и отстаивании общественной безопасности и стабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пекине.
"Китай поддерживает российский народ в выборе пути развития, который соответствует национальным реалиям страны, а также поддерживает Россию в борьбе с терроризмом и защите социальной безопасности и стабильности", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Ранее Лавров, который находится с визитом в КНР, встретился с китайским коллегой Ван И.
Место теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Китай решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
23 марта, 08:34
 
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