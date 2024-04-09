Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на сантиметр
Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал поднялся до отметки 931 сантиметр
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критическую отметку на сантиметр, сообщила пресс-служба мэрии города.
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"Экстренное предупреждение: Оренбургский ЦГМС — филиал ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщает, что уровень воды на реке Урал у поста Оренбург в 22:00 (20:00 мск. — Прим. ред.) повысился до отметки 931 сантиметр, что выше опасной на один сантиметр", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Позднее в мэрии уточнили, что сейчас в зоне подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, а также ЖК Гранд-парк. Кроме того, вода проникла в несколько садовых некоммерческих товариществ в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи и Овчинного городка. Также затопило СНТ "Дубки" и "Дубовый плес".
В свою очередь, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей города оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов.
Ранее во вторник мэр города Сергей Салмин сообщал, что при превышении критического уровня воды в 930 сантиметров затопит новые территории. Он призвал жителей ЖК "Гранд-парк", поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцов СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города не терять время и вывезти до прихода воды детей, пожилых людей и инвалидов, а также животных. Необходимо собрать документы и ценные вещи.
Небывалый паводок
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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