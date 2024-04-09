https://ria.ru/20240409/reka-1938947020.html

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на сантиметр

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на сантиметр - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на сантиметр

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критическую отметку на сантиметр, сообщила пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-09T20:59

2024-04-09T20:59

2024-04-10T06:53

общество

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

урал

гидрометцентр

оренбургская область

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критическую отметку на сантиметр, сообщила пресс-служба мэрии города."Экстренное предупреждение: Оренбургский ЦГМС — филиал ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщает, что уровень воды на реке Урал у поста Оренбург в 22:00 (20:00 мск. — Прим. ред.) повысился до отметки 931 сантиметр, что выше опасной на один сантиметр", — говорится в публикации в Telegram-канале.Позднее в мэрии уточнили, что сейчас в зоне подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, а также ЖК Гранд-парк. Кроме того, вода проникла в несколько садовых некоммерческих товариществ в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи и Овчинного городка. Также затопило СНТ "Дубки" и "Дубовый плес".В свою очередь, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей города оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов. Ранее во вторник мэр города Сергей Салмин сообщал, что при превышении критического уровня воды в 930 сантиметров затопит новые территории. Он призвал жителей ЖК "Гранд-парк", поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцов СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города не терять время и вывезти до прихода воды детей, пожилых людей и инвалидов, а также животных. Необходимо собрать документы и ценные вещи.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240409/sirena-1938893389.html

https://ria.ru/20240409/zhitel-1938935495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, урал, гидрометцентр, оренбургская область