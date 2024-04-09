https://ria.ru/20240409/reka-1938865236.html

Уровень реки Урал у Оренбурга приблизился к критической отметке

Уровень реки Урал у Оренбурга приблизился к критической отметке - РИА Новости, 09.04.2024

Уровень реки Урал у Оренбурга приблизился к критической отметке

Вода в реке Урал в районе Оренбурга продолжает приближаться к критической отметке, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:55

2024-04-09T15:55

2024-04-09T17:27

оренбург

прорыв дамбы в орске

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УФА, 9 апр — РИА Новости. Вода в реке Урал в районе Оренбурга продолжает приближаться к критической отметке, сообщила мэрия города в Telegram-канале."Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 16:00 (14:00 мск) составил 910 сантиметров. Опасный уровень — 930 сантиметров. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 811 сантиметров", — говорится в публикации.В администрации города также сообщили, что началась эвакуация жителей поселка Кузнечный. Вода в дома пока не зашла, но уровень поднимается.Видео, снятые с дрона, показывают, что уже полностью затоплены садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Паводковая вода вплотную подошла к многоэтажным домам в южной части города.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

оренбург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленные садовые товарищества под Оренбургом. Кадры с дрона Садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом полностью затоплены. Кадры РИА Новости с дрона 2024-04-09T15:55 true PT0M29S

Вода в Ленинском районе Оренбурга. Кадры с дрона Вода вплотную подошла к многоэтажкам в Ленинском районе Оренбурга. Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация – в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу. Власти провели массовую эвакуацию. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей. 2024-04-09T15:55 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбург, прорыв дамбы в орске