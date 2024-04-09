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Уровень реки Урал у Оренбурга приблизился к критической отметке - РИА Новости, 09.04.2024
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15:55 09.04.2024 (обновлено: 17:27 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/reka-1938865236.html
Уровень реки Урал у Оренбурга приблизился к критической отметке
Уровень реки Урал у Оренбурга приблизился к критической отметке - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень реки Урал у Оренбурга приблизился к критической отметке
Вода в реке Урал в районе Оренбурга продолжает приближаться к критической отметке, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:55
2024-04-09T17:27
оренбург
прорыв дамбы в орске
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УФА, 9 апр — РИА Новости. Вода в реке Урал в районе Оренбурга продолжает приближаться к критической отметке, сообщила мэрия города в Telegram-канале."Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 16:00 (14:00 мск) составил 910 сантиметров. Опасный уровень — 930 сантиметров. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 811 сантиметров", — говорится в публикации.В администрации города также сообщили, что началась эвакуация жителей поселка Кузнечный. Вода в дома пока не зашла, но уровень поднимается.Видео, снятые с дрона, показывают, что уже полностью затоплены садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Паводковая вода вплотную подошла к многоэтажным домам в южной части города.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Затопленные садовые товарищества под Оренбургом. Кадры с дрона
Садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом полностью затоплены. Кадры РИА Новости с дрона
2024-04-09T15:55
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PT0M29S
Вода в Ленинском районе Оренбурга. Кадры с дрона
Вода вплотную подошла к многоэтажкам в Ленинском районе Оренбурга. Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация – в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу. Власти провели массовую эвакуацию. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
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оренбург, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске
Уровень реки Урал у Оренбурга приблизился к критической отметке

Уровень реки Урал у Оренбурга приближается к критической отметке в 930 см

Читать ria.ru в
УФА, 9 апр — РИА Новости. Вода в реке Урал в районе Оренбурга продолжает приближаться к критической отметке, сообщила мэрия города в Telegram-канале.
"Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 16:00 (14:00 мск) составил 910 сантиметров. Опасный уровень — 930 сантиметров. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 811 сантиметров", — говорится в публикации.
В администрации города также сообщили, что началась эвакуация жителей поселка Кузнечный. Вода в дома пока не зашла, но уровень поднимается.
Видео, снятые с дрона, показывают, что уже полностью затоплены садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом.
Паводковая вода вплотную подошла к многоэтажным домам в южной части города.
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники
Вчера, 11:01

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
"Ситуация аномальная". От чего предостерегли жителей Орска
Вчера, 08:00
 
ОренбургПрорыв дамбы в Орске
 
 
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