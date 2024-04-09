https://ria.ru/20240409/razvraschenie-1938891447.html
Главу фонда поддержки сирот в Чувашии осудили за развращение 15 детей
Главу фонда поддержки сирот в Чувашии осудили за развращение 15 детей - РИА Новости, 09.04.2024
Главу фонда поддержки сирот в Чувашии осудили за развращение 15 детей
Житель Чебоксар, возглавлявший региональный благотворительный фонд поддержки детей-сирот, осужден на 14 лет колонии строгого режима за развращение подростков,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Житель Чебоксар, возглавлявший региональный благотворительный фонд поддержки детей-сирот, осужден на 14 лет колонии строгого режима за развращение подростков, которых он также использовал для съемок в порно, сообщила прокуратура Чувашии. В суде установлено, что 46-летний мужчина с января 2020 года по сентябрь 2022 года на съемных квартирах в Чебоксарах и Новочебоксарске спаивал подростков, после чего вступал с ними в половую связь "в добровольном порядке", а также совершал с ними иные действия сексуального характера. Все это он фиксировал на мобильный телефон, а также использовал видеозаписи порнографического содержания в ходе переписки с несовершеннолетними в социальных сетях. Всего по уголовному делу установлено 15 несовершеннолетних потерпевших, одна из которых не достигла возраста 14 лет. Как уточняет следственное управление СК РФ по Чувашии, злоумышленник знакомился с подростками в возрасте от 11 до 15 лет в соцсетях, где и договаривался с ними о встрече. Также отмечается, что он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из потерпевших. Кроме того, 13 сентября 2022 года будучи доставленным в отдел полиции Новочебоксарска по подозрению в совершении перечисленных преступлений, он передал сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 100 тысяч рублей, но полицейский отказался от денег. Мужчина признан виновным в вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление спиртного (статья 151 УК РФ), развратных действиях (статья 135 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ), половом сношении и иных действиях сексуального характера с не достигшими 16-летнего возраста (статья 134 УК РФ), использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов (статья 242.2 УК РФ) и изготовлении и обороте порнографических материалов (статья 242 УК РФ), а также в покушении на дачу взятки (статья 291 УК РФ). "Приговором суда с учетом позиции прокуратуры виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет (после освобождения из мест лишения свободы), с ограничением свободы на 1 год (после отбытия основного наказания)", - говорится в сообщении прокуратуры региона. Отмечается, что в пользу потерпевших взыскана сумма причиненного морального вреда.
https://ria.ru/20231106/domogatelstvo-1907718229.html
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происшествия, россия, чебоксары, новочебоксарск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Новочебоксарск, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу фонда поддержки сирот в Чувашии осудили за развращение 15 детей
Глава фонда поддержки сирот в Чувашии осужден на 14 лет за развращение 15 детей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Житель Чебоксар, возглавлявший региональный благотворительный фонд поддержки детей-сирот, осужден на 14 лет колонии строгого режима за развращение подростков, которых он также использовал для съемок в порно, сообщила прокуратура Чувашии.
В суде установлено, что 46-летний мужчина с января 2020 года по сентябрь 2022 года на съемных квартирах в Чебоксарах и Новочебоксарске
спаивал подростков, после чего вступал с ними в половую связь "в добровольном порядке", а также совершал с ними иные действия сексуального характера. Все это он фиксировал на мобильный телефон, а также использовал видеозаписи порнографического содержания в ходе переписки с несовершеннолетними в социальных сетях. Всего по уголовному делу установлено 15 несовершеннолетних потерпевших, одна из которых не достигла возраста 14 лет.
Как уточняет следственное управление СК РФ
по Чувашии, злоумышленник знакомился с подростками в возрасте от 11 до 15 лет в соцсетях, где и договаривался с ними о встрече. Также отмечается, что он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из потерпевших.
Кроме того, 13 сентября 2022 года будучи доставленным в отдел полиции Новочебоксарска по подозрению в совершении перечисленных преступлений, он передал сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 100 тысяч рублей, но полицейский отказался от денег.
Мужчина признан виновным в вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление спиртного (статья 151 УК РФ), развратных действиях (статья 135 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ), половом сношении и иных действиях сексуального характера с не достигшими 16-летнего возраста (статья 134 УК РФ), использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов (статья 242.2 УК РФ) и изготовлении и обороте порнографических материалов (статья 242 УК РФ), а также в покушении на дачу взятки (статья 291 УК РФ).
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"Приговором суда с учетом позиции прокуратуры виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет (после освобождения из мест лишения свободы), с ограничением свободы на 1 год (после отбытия основного наказания)", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Отмечается, что в пользу потерпевших взыскана сумма причиненного морального вреда.