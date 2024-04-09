https://ria.ru/20240409/razgovor-1938940647.html

Мишустин обсудил с премьером Казахстана преодоление последствий половодья

Мишустин обсудил с премьером Казахстана преодоление последствий половодья - РИА Новости, 09.04.2024

Мишустин обсудил с премьером Казахстана преодоление последствий половодья

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместные... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:10

2024-04-09T20:10

2024-04-09T20:10

россия

казахстан

михаил мишустин

олжас бектенов

евразийский экономический союз

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместные меры по преодолению последствий половодья в приграничных районах двух государств, сообщается в Telegram-канале кабмина РФ. "Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Главы правительств уделили особое внимание совместным мерам по преодолению последствий половодья в приграничных районах России и Казахстана. Достигнута договоренность усилить координацию российских и казахстанских ведомств, участвующих в реагировании на чрезвычайную ситуацию природного характера", - говорится в сообщении. Кроме того, Мишустин и Бектенов обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между государствами, поддержали углубление интеграционного взаимодействия РФ и Казахстана в Евразийском экономическом союзе.

https://ria.ru/20240303/mishustin-1930850084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, михаил мишустин, олжас бектенов, евразийский экономический союз, наводнения в россии — 2024