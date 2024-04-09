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Мишустин обсудил с премьером Казахстана преодоление последствий половодья - РИА Новости, 09.04.2024
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20:10 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/razgovor-1938940647.html
Мишустин обсудил с премьером Казахстана преодоление последствий половодья
Мишустин обсудил с премьером Казахстана преодоление последствий половодья - РИА Новости, 09.04.2024
Мишустин обсудил с премьером Казахстана преодоление последствий половодья
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместные... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:10
2024-04-09T20:10
россия
казахстан
михаил мишустин
олжас бектенов
евразийский экономический союз
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместные меры по преодолению последствий половодья в приграничных районах двух государств, сообщается в Telegram-канале кабмина РФ. "Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Главы правительств уделили особое внимание совместным мерам по преодолению последствий половодья в приграничных районах России и Казахстана. Достигнута договоренность усилить координацию российских и казахстанских ведомств, участвующих в реагировании на чрезвычайную ситуацию природного характера", - говорится в сообщении. Кроме того, Мишустин и Бектенов обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между государствами, поддержали углубление интеграционного взаимодействия РФ и Казахстана в Евразийском экономическом союзе.
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россия, казахстан, михаил мишустин, олжас бектенов, евразийский экономический союз, наводнения в россии — 2024
Россия, Казахстан, Михаил Мишустин, Олжас Бектенов, Евразийский экономический союз, Наводнения в России — 2024
Мишустин обсудил с премьером Казахстана преодоление последствий половодья

Премьеры России и Казахстана обсудили преодоление паводка в приграничных районах

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместные меры по преодолению последствий половодья в приграничных районах двух государств, сообщается в Telegram-канале кабмина РФ.
«
"Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Главы правительств уделили особое внимание совместным мерам по преодолению последствий половодья в приграничных районах России и Казахстана. Достигнута договоренность усилить координацию российских и казахстанских ведомств, участвующих в реагировании на чрезвычайную ситуацию природного характера", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин и Бектенов обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между государствами, поддержали углубление интеграционного взаимодействия РФ и Казахстана в Евразийском экономическом союзе.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Мишустин проведет переговоры с премьером Казахстана Бектеновым
3 марта, 16:22
 
РоссияКазахстанМихаил МишустинОлжас БектеновЕвразийский экономический союзНаводнения в России — 2024
 
 
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