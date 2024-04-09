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Сенатор предположил, когда рассмотрят кандидатуру Подносовой - РИА Новости, 09.04.2024
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12:32 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/podnosova-1938801934.html
Сенатор предположил, когда рассмотрят кандидатуру Подносовой
Сенатор предположил, когда рассмотрят кандидатуру Подносовой - РИА Новости, 09.04.2024
Сенатор предположил, когда рассмотрят кандидатуру Подносовой
Сенаторы могут рассмотреть кандидатуру Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда на заседании 17 апреля, парламентарии ее поддержат, сказал РИА... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:32
2024-04-09T12:32
политика
россия
ирина подносова
совет федерации рф
александр башкин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сенаторы могут рассмотреть кандидатуру Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда на заседании 17 апреля, парламентарии ее поддержат, сказал РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ, сообщили ранее в конституционном комитете Совфеда. "Можно ожидать рассмотрения Совфедом кандидатуры Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда 17 апреля, 16 апреля этот вопрос, соответственно, может рассмотреть комитет", - сказал Башкин. Он подчеркнул, что все инициативы президента РФ рассматриваются законодателями в приоритетном порядке. По его словам, сенаторы поддержат кандидатуру Подносовой. "Мы обсуждали ее кандидатуру ранее, при назначении на пост замглавы ВС. Мы ее знаем", - сказал политик. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
https://ria.ru/20240403/vnimanie-1937722750.html
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политика, россия, ирина подносова, совет федерации рф, александр башкин, верховный суд рф
Политика, Россия, Ирина Подносова, Совет Федерации РФ, Александр Башкин, Верховный суд РФ
Сенатор предположил, когда рассмотрят кандидатуру Подносовой

Башкин: кандидатуру на пост главы Верховного суда могут рассмотреть 17 апреля

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова
Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель председателя Верховного суда РФ, кандидат на пост главы Верховного суда РФ Ирина Подносова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сенаторы могут рассмотреть кандидатуру Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда на заседании 17 апреля, парламентарии ее поддержат, сказал РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ, сообщили ранее в конституционном комитете Совфеда.
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"Можно ожидать рассмотрения Совфедом кандидатуры Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда 17 апреля, 16 апреля этот вопрос, соответственно, может рассмотреть комитет", - сказал Башкин. Он подчеркнул, что все инициативы президента РФ рассматриваются законодателями в приоритетном порядке. По его словам, сенаторы поддержат кандидатуру Подносовой. "Мы обсуждали ее кандидатуру ранее, при назначении на пост замглавы ВС. Мы ее знаем", - сказал политик.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года.
Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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