https://ria.ru/20240409/podnosova-1938801934.html

Сенатор предположил, когда рассмотрят кандидатуру Подносовой

Сенатор предположил, когда рассмотрят кандидатуру Подносовой - РИА Новости, 09.04.2024

Сенатор предположил, когда рассмотрят кандидатуру Подносовой

Сенаторы могут рассмотреть кандидатуру Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда на заседании 17 апреля, парламентарии ее поддержат, сказал РИА... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:32

2024-04-09T12:32

2024-04-09T12:32

политика

россия

ирина подносова

совет федерации рф

александр башкин

верховный суд рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сенаторы могут рассмотреть кандидатуру Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда на заседании 17 апреля, парламентарии ее поддержат, сказал РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ, сообщили ранее в конституционном комитете Совфеда. "Можно ожидать рассмотрения Совфедом кандидатуры Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда 17 апреля, 16 апреля этот вопрос, соответственно, может рассмотреть комитет", - сказал Башкин. Он подчеркнул, что все инициативы президента РФ рассматриваются законодателями в приоритетном порядке. По его словам, сенаторы поддержат кандидатуру Подносовой. "Мы обсуждали ее кандидатуру ранее, при назначении на пост замглавы ВС. Мы ее знаем", - сказал политик. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) ранее единогласно рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Подносовой на должность председателя ВС РФ. Подносова - единственный претендент, подавший документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял ВС РФ с 1991 года. Подносова в 1975 году закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

https://ria.ru/20240403/vnimanie-1937722750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, ирина подносова, совет федерации рф, александр башкин, верховный суд рф