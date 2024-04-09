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Башкирия направила свыше семи миллиардов рублей на поддержку участников СВО - РИА Новости, 09.04.2024
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14:33 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938841612.html
Башкирия направила свыше семи миллиардов рублей на поддержку участников СВО
Башкирия направила свыше семи миллиардов рублей на поддержку участников СВО - РИА Новости, 09.04.2024
Башкирия направила свыше семи миллиардов рублей на поддержку участников СВО
Власти Башкирии с начала спецоперации направили более 7 миллиардов рублей на поддержку бойцов и членов их семей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:33
2024-04-09T14:33
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Власти Башкирии с начала спецоперации направили более 7 миллиардов рублей на поддержку бойцов и членов их семей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Радий Хабиров. "Республиканских мер поддержки – 39, они все с деньгами. За два года мы на поддержку более 7 миллиардов рублей направили. Это всё конкретные вещи. Иногда мы с ребятами встречаемся и спрашиваем их, что бы вы хотели. Они говорят, мы хотели бы, например, в санаторий. У нас санаториев много, поэтому мы отправляем их с семьями. Если он сам не может, то жена с родителями и так далее", - сказал Хабиров. Он уточнил, что эта работа продолжается, ведется анализ и других потребностей бойцов и их семей. Во время встречи с главой государства Хабиров рассказал, что в спецоперации участвует большое число мобилизованных, добровольцев и служащих по контракту Минобороны, соответственно велико и число их семей, но власти республики наладили работу с ними должным образом. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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общество, здоровье - общество, россия, украина, радий хабиров, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Радий Хабиров, Владимир Путин
Башкирия направила свыше семи миллиардов рублей на поддержку участников СВО

Башкирия за два года направила свыше 7 миллиардов рублей на поддержку бойцов СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время встречи
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Власти Башкирии с начала спецоперации направили более 7 миллиардов рублей на поддержку бойцов и членов их семей, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Радий Хабиров.
«
"Республиканских мер поддержки – 39, они все с деньгами. За два года мы на поддержку более 7 миллиардов рублей направили. Это всё конкретные вещи. Иногда мы с ребятами встречаемся и спрашиваем их, что бы вы хотели. Они говорят, мы хотели бы, например, в санаторий. У нас санаториев много, поэтому мы отправляем их с семьями. Если он сам не может, то жена с родителями и так далее", - сказал Хабиров.
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Он уточнил, что эта работа продолжается, ведется анализ и других потребностей бойцов и их семей.
Во время встречи с главой государства Хабиров рассказал, что в спецоперации участвует большое число мобилизованных, добровольцев и служащих по контракту Минобороны, соответственно велико и число их семей, но власти республики наладили работу с ними должным образом.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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