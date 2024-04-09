https://ria.ru/20240409/peskov-1938808681.html

Встреча Путина с Гуцул пока не планируется, заявил Песков

Встреча Путина с Гуцул пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2024

Встреча Путина с Гуцул пока не планируется, заявил Песков

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, которая находится в Москве, не планируется, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:52

2024-04-09T12:52

2024-04-09T12:52

политика

владимир путин

дмитрий песков

евгения гуцул

россия

москва

молдавия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, которая находится в Москве, не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, с Владимиром Путиным встреч не планируется", - сказал Песков. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. В рамках этого визита председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов и Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, дмитрий песков, евгения гуцул, россия, москва, молдавия