https://ria.ru/20240409/peskov-1938808681.html
Встреча Путина с Гуцул пока не планируется, заявил Песков
Встреча Путина с Гуцул пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2024
Встреча Путина с Гуцул пока не планируется, заявил Песков
Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, которая находится в Москве, не планируется, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:52
2024-04-09T12:52
2024-04-09T12:52
политика
владимир путин
дмитрий песков
евгения гуцул
россия
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молдавия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул, которая находится в Москве, не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, с Владимиром Путиным встреч не планируется", - сказал Песков. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. В рамках этого визита председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов и Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, евгения гуцул, россия, москва, молдавия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евгения Гуцул, Россия, Москва, Молдавия
Встреча Путина с Гуцул пока не планируется, заявил Песков
Песков: встреча Путина с главой Гагаузской автономии Гуцул пока не планируется