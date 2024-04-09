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Пострадавшие от паводка в Оренбуржье подают заявки на выплаты - РИА Новости, 09.04.2024
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18:38 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938921231.html
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье подают заявки на выплаты
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье подают заявки на выплаты - РИА Новости, 09.04.2024
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье подают заявки на выплаты
Более 15 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявки на выплаты, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:38
2024-04-09T18:38
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Более 15 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявки на выплаты, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Всего на сегодня подано 15 252 заявления: 10 753 - на единовременную материальную помощь и 4 499 заявлений на финансовую помощь при утрате имущества", - говорится в сообщении. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, орск
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Орск
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье подают заявки на выплаты

Более 15 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявки на выплаты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 9 апр – РИА Новости. Более 15 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявки на выплаты, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Всего на сегодня подано 15 252 заявления: 10 753 - на единовременную материальную помощь и 4 499 заявлений на финансовую помощь при утрате имущества", - говорится в сообщении.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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