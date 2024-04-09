https://ria.ru/20240409/pavodok-1938921231.html

Пострадавшие от паводка в Оренбуржье подают заявки на выплаты

Пострадавшие от паводка в Оренбуржье подают заявки на выплаты - РИА Новости, 09.04.2024

Пострадавшие от паводка в Оренбуржье подают заявки на выплаты

Более 15 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявки на выплаты, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:38

2024-04-09T18:38

2024-04-09T18:38

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

орск

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Более 15 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявки на выплаты, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Всего на сегодня подано 15 252 заявления: 10 753 - на единовременную материальную помощь и 4 499 заявлений на финансовую помощь при утрате имущества", - говорится в сообщении. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

оренбургская область

орск

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Кирилл Волков

оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, орск