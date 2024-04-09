https://ria.ru/20240409/pavodok-1938895807.html

Сельхозпредприятия Курганской области готовятся к паводку

Сельхозпредприятия Курганской области готовятся к паводку - РИА Новости, 09.04.2024

Сельхозпредприятия Курганской области готовятся к паводку

Сельскохозяйственные предприятия Курганской области, фермерские и личные подсобные хозяйства активно готовятся к паводку, своевременно эвакуируя животных,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:17

2024-04-09T17:17

2024-04-09T17:17

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курганская область

красный октябрь

михаил мельник

прорыв дамбы в орске

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Курганской области, фермерские и личные подсобные хозяйства активно готовятся к паводку, своевременно эвакуируя животных, сообщила пресс-служба правительства региона. "Своевременная эвакуация животных при паводке позволит не только сохранить жизни и здоровье животных, но и минимизировать убытки для аграрных предприятий и личных подсобных хозяйств", - цитирует пресс-служба слова и.о директора департамента агропромышленного комплекса региона Татьяны Сандаковой. В связи с паводком сельхозпредприятия области начали эвакуацию поголовья из возможных зон риска. "Так, в ЗАО "Глинки" оперативно возводят конструкции для переселения фермы. Перегон животных начнется в ближайшее время. Хозяйство готово принять помощь неравнодушных граждан в сопровождении животных. О дне перегона и времени ЗАО "Глинки" в случае необходимости будет сообщено дополнительно", - сообщает пресс-служба. По данным пресс-службы, в селе Красный Октябрь Целинного муниципального округа местный фермер Михаил Мельников на свой ферме приютил 20 голов крупного рогатого скота и 80 голов мелкого рогатого скота, овец и коз из личных подсобных хозяйств односельчан. Хозяева обеспечили животных кормами, фермер также разрешил использовать заготовленные им сено и солому. Кроме того, в Звериноголовском муниципальном округе животных из личных подсобных хозяйств на свои фермы взяли два фермера - в общей сложности более 230 голов, рассказали в правительстве региона. Департаментом АПК разработана и направлена в муниципальные образования региона специальная памятка для владельцев животных на подтопляемых территориях, где подробно расписаны меры, которые необходимо принять для защиты строений, животных и птицы от затопления, добавляется в сообщении. Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

https://ria.ru/20240406/damby-1938201720.html

курганская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, курганская область, красный октябрь, михаил мельник, прорыв дамбы в орске