Рейтинг@Mail.ru
Сельхозпредприятия Курганской области готовятся к паводку - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938895807.html
Сельхозпредприятия Курганской области готовятся к паводку
Сельхозпредприятия Курганской области готовятся к паводку - РИА Новости, 09.04.2024
Сельхозпредприятия Курганской области готовятся к паводку
Сельскохозяйственные предприятия Курганской области, фермерские и личные подсобные хозяйства активно готовятся к паводку, своевременно эвакуируя животных,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:17
2024-04-09T17:17
жилье
курганская область
красный октябрь
михаил мельник
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938627571_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_b0be30c0d9a89f64467c5ce0767cf9ac.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Курганской области, фермерские и личные подсобные хозяйства активно готовятся к паводку, своевременно эвакуируя животных, сообщила пресс-служба правительства региона. "Своевременная эвакуация животных при паводке позволит не только сохранить жизни и здоровье животных, но и минимизировать убытки для аграрных предприятий и личных подсобных хозяйств", - цитирует пресс-служба слова и.о директора департамента агропромышленного комплекса региона Татьяны Сандаковой. В связи с паводком сельхозпредприятия области начали эвакуацию поголовья из возможных зон риска. "Так, в ЗАО "Глинки" оперативно возводят конструкции для переселения фермы. Перегон животных начнется в ближайшее время. Хозяйство готово принять помощь неравнодушных граждан в сопровождении животных. О дне перегона и времени ЗАО "Глинки" в случае необходимости будет сообщено дополнительно", - сообщает пресс-служба. По данным пресс-службы, в селе Красный Октябрь Целинного муниципального округа местный фермер Михаил Мельников на свой ферме приютил 20 голов крупного рогатого скота и 80 голов мелкого рогатого скота, овец и коз из личных подсобных хозяйств односельчан. Хозяева обеспечили животных кормами, фермер также разрешил использовать заготовленные им сено и солому. Кроме того, в Звериноголовском муниципальном округе животных из личных подсобных хозяйств на свои фермы взяли два фермера - в общей сложности более 230 голов, рассказали в правительстве региона. Департаментом АПК разработана и направлена в муниципальные образования региона специальная памятка для владельцев животных на подтопляемых территориях, где подробно расписаны меры, которые необходимо принять для защиты строений, животных и птицы от затопления, добавляется в сообщении. Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html
https://ria.ru/20240406/damby-1938201720.html
курганская область
красный октябрь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938627571_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa657fad9970b79e57a755296634f0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, курганская область, красный октябрь, михаил мельник, прорыв дамбы в орске
Жилье, Курганская область, Красный Октябрь, Михаил Мельник, Прорыв дамбы в Орске
Сельхозпредприятия Курганской области готовятся к паводку

Курганские фермеры активно готовятся к паводку, своевременно эвакуируя животных

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Курганской области, фермерские и личные подсобные хозяйства активно готовятся к паводку, своевременно эвакуируя животных, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Своевременная эвакуация животных при паводке позволит не только сохранить жизни и здоровье животных, но и минимизировать убытки для аграрных предприятий и личных подсобных хозяйств", - цитирует пресс-служба слова и.о директора департамента агропромышленного комплекса региона Татьяны Сандаковой.
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка
7 апреля, 12:54
В связи с паводком сельхозпредприятия области начали эвакуацию поголовья из возможных зон риска.
"Так, в ЗАО "Глинки" оперативно возводят конструкции для переселения фермы. Перегон животных начнется в ближайшее время. Хозяйство готово принять помощь неравнодушных граждан в сопровождении животных. О дне перегона и времени ЗАО "Глинки" в случае необходимости будет сообщено дополнительно", - сообщает пресс-служба.
По данным пресс-службы, в селе Красный Октябрь Целинного муниципального округа местный фермер Михаил Мельников на свой ферме приютил 20 голов крупного рогатого скота и 80 голов мелкого рогатого скота, овец и коз из личных подсобных хозяйств односельчан. Хозяева обеспечили животных кормами, фермер также разрешил использовать заготовленные им сено и солому.
Кроме того, в Звериноголовском муниципальном округе животных из личных подсобных хозяйств на свои фермы взяли два фермера - в общей сложности более 230 голов, рассказали в правительстве региона.
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
"Ситуация аномальная". От чего предостерегли жителей Орска
Вчера, 08:00
Департаментом АПК разработана и направлена в муниципальные образования региона специальная памятка для владельцев животных на подтопляемых территориях, где подробно расписаны меры, которые необходимо принять для защиты строений, животных и птицы от затопления, добавляется в сообщении.
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
Власти Кетовского муниципального округа Курганской области совместно с городом Курганом приняли решение о строительстве защитных дамб - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Курганские власти приняли решение о строительстве защитных дамб
6 апреля, 10:37
 
ЖильеКурганская областьКрасный ОктябрьМихаил МельникПрорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала