Рейтинг@Mail.ru
Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938863498.html
Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден
Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден - РИА Новости, 09.04.2024
Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден
Пик паводка на территории Пензенской области прошел, вода не зашла ни в один дом, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:47
2024-04-09T15:47
жилье
пензенская область
олег мельниченко
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/05/1509540566_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d6e345aff8ef947a9901f1294061709b.jpg
САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости. Пик паводка на территории Пензенской области прошел, вода не зашла ни в один дом, сообщила пресс-служба правительства региона. "Этой весной реки Пензенской области начали вскрываться ото льда с 13 марта, к концу месяца очистились полностью. Высокая температура воздуха в начале апреля привела к активному таянию снега и стремительному поступлению талой воды в реки. С 3 по 6 апреля зафиксирован максимальный подъем уровня воды в Узе, Атмисе, Выше, Хопре, Ваде, Колышлее... Глава региона отметил, что пик паводка на территории Пензенской области позади", - говорится в сообщении. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в регионе готовились к паводку с февраля. "В зоне возможного подтопления находились 24 муниципальных образования. Были созданы резервы, запланированы мероприятия по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, отработан порядок действий при проведении командно-штабных учений. Ситуация тщательно контролировалась. В итоге в дома вода не зашла. Были подтопления приусадебных участков, нескольких мостов, один разрушен паводковыми водами и требует восстановления... Теперь нужно восстановить то, где паводок нанес ущерб, восстановить поврежденные дороги и мосты. Люди не должны страдать", - цитирует слова губернатора пресс-служба. Глава региона потребовал уделять особое внимание гидротехническим сооружениям (ГТС), в случае необходимости привлекая прокуратуру для воздействия на нерадивых собственников. "Необходимо совместно с прокуратурой вырабатывать механизм воздействия на таких собственников. Возможно, следует обращаться в суд, прекращать для них право собственности на этот объект. Нужен четкий алгоритм работы, правовое решение, чтобы вернуть ГТС в муниципальную либо государственную собственность. Гидротехнические сооружения должны находиться в нормативном состоянии, от этого зависят жизнь и безопасность людей", - отметил Мельниченко. Он также потребовал от министерства градостроительства и архитектуры области жестко ограничивать строительство на участках, которые относятся к зонам возможного подтопления. "Наши предки никогда в поймах жилье не возводили, селились на возвышенности. Здесь нужно такого же принципа придерживаться, занимать твердую позицию, органы государственной власти и муниципального управления должны за этим следить, чтобы не было потом печальных последствий. Недопустимы махинации с землей, в том числе в зоне водохранилища", - заявил губернатор.
https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938242034.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/05/1509540566_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_7340fc6bf4562a2388e8e28e760e5742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, пензенская область, олег мельниченко, наводнения в россии — 2024
Жилье, Пензенская область, Олег Мельниченко, Наводнения в России — 2024
Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден

Власти: пик паводка в Пензенской области пройден, вода не зашла ни в один дом

CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
Пенза. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости. Пик паводка на территории Пензенской области прошел, вода не зашла ни в один дом, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Этой весной реки Пензенской области начали вскрываться ото льда с 13 марта, к концу месяца очистились полностью. Высокая температура воздуха в начале апреля привела к активному таянию снега и стремительному поступлению талой воды в реки. С 3 по 6 апреля зафиксирован максимальный подъем уровня воды в Узе, Атмисе, Выше, Хопре, Ваде, Колышлее... Глава региона отметил, что пик паводка на территории Пензенской области позади", - говорится в сообщении.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в регионе готовились к паводку с февраля. "В зоне возможного подтопления находились 24 муниципальных образования. Были созданы резервы, запланированы мероприятия по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, отработан порядок действий при проведении командно-штабных учений. Ситуация тщательно контролировалась. В итоге в дома вода не зашла. Были подтопления приусадебных участков, нескольких мостов, один разрушен паводковыми водами и требует восстановления... Теперь нужно восстановить то, где паводок нанес ущерб, восстановить поврежденные дороги и мосты. Люди не должны страдать", - цитирует слова губернатора пресс-служба.
Глава региона потребовал уделять особое внимание гидротехническим сооружениям (ГТС), в случае необходимости привлекая прокуратуру для воздействия на нерадивых собственников. "Необходимо совместно с прокуратурой вырабатывать механизм воздействия на таких собственников. Возможно, следует обращаться в суд, прекращать для них право собственности на этот объект. Нужен четкий алгоритм работы, правовое решение, чтобы вернуть ГТС в муниципальную либо государственную собственность. Гидротехнические сооружения должны находиться в нормативном состоянии, от этого зависят жизнь и безопасность людей", - отметил Мельниченко.
Он также потребовал от министерства градостроительства и архитектуры области жестко ограничивать строительство на участках, которые относятся к зонам возможного подтопления. "Наши предки никогда в поймах жилье не возводили, селились на возвышенности. Здесь нужно такого же принципа придерживаться, занимать твердую позицию, органы государственной власти и муниципального управления должны за этим следить, чтобы не было потом печальных последствий. Недопустимы махинации с землей, в том числе в зоне водохранилища", - заявил губернатор.
Жители Рязани на досках для сапсерфинга в затопленном после паводков лесопарке - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Жители Рязани начали сплавляться по затопленному половодьем лесопарку
6 апреля, 14:34
 
ЖильеПензенская областьОлег МельниченкоНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала