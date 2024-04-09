https://ria.ru/20240409/pavodok-1938863498.html
Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден
Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден - РИА Новости, 09.04.2024
Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден
Пик паводка на территории Пензенской области прошел, вода не зашла ни в один дом, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:47
2024-04-09T15:47
2024-04-09T15:47
жилье
пензенская область
олег мельниченко
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/05/1509540566_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d6e345aff8ef947a9901f1294061709b.jpg
САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости. Пик паводка на территории Пензенской области прошел, вода не зашла ни в один дом, сообщила пресс-служба правительства региона. "Этой весной реки Пензенской области начали вскрываться ото льда с 13 марта, к концу месяца очистились полностью. Высокая температура воздуха в начале апреля привела к активному таянию снега и стремительному поступлению талой воды в реки. С 3 по 6 апреля зафиксирован максимальный подъем уровня воды в Узе, Атмисе, Выше, Хопре, Ваде, Колышлее... Глава региона отметил, что пик паводка на территории Пензенской области позади", - говорится в сообщении. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в регионе готовились к паводку с февраля. "В зоне возможного подтопления находились 24 муниципальных образования. Были созданы резервы, запланированы мероприятия по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, отработан порядок действий при проведении командно-штабных учений. Ситуация тщательно контролировалась. В итоге в дома вода не зашла. Были подтопления приусадебных участков, нескольких мостов, один разрушен паводковыми водами и требует восстановления... Теперь нужно восстановить то, где паводок нанес ущерб, восстановить поврежденные дороги и мосты. Люди не должны страдать", - цитирует слова губернатора пресс-служба. Глава региона потребовал уделять особое внимание гидротехническим сооружениям (ГТС), в случае необходимости привлекая прокуратуру для воздействия на нерадивых собственников. "Необходимо совместно с прокуратурой вырабатывать механизм воздействия на таких собственников. Возможно, следует обращаться в суд, прекращать для них право собственности на этот объект. Нужен четкий алгоритм работы, правовое решение, чтобы вернуть ГТС в муниципальную либо государственную собственность. Гидротехнические сооружения должны находиться в нормативном состоянии, от этого зависят жизнь и безопасность людей", - отметил Мельниченко. Он также потребовал от министерства градостроительства и архитектуры области жестко ограничивать строительство на участках, которые относятся к зонам возможного подтопления. "Наши предки никогда в поймах жилье не возводили, селились на возвышенности. Здесь нужно такого же принципа придерживаться, занимать твердую позицию, органы государственной власти и муниципального управления должны за этим следить, чтобы не было потом печальных последствий. Недопустимы махинации с землей, в том числе в зоне водохранилища", - заявил губернатор.
https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938242034.html
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7 495 645-6601
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жилье, пензенская область, олег мельниченко, наводнения в россии — 2024
Жилье, Пензенская область, Олег Мельниченко, Наводнения в России — 2024
Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден
Власти: пик паводка в Пензенской области пройден, вода не зашла ни в один дом
САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости. Пик паводка на территории Пензенской области прошел, вода не зашла ни в один дом, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Этой весной реки Пензенской области начали вскрываться ото льда с 13 марта, к концу месяца очистились полностью. Высокая температура воздуха в начале апреля привела к активному таянию снега и стремительному поступлению талой воды в реки. С 3 по 6 апреля зафиксирован максимальный подъем уровня воды в Узе, Атмисе, Выше, Хопре, Ваде, Колышлее... Глава региона отметил, что пик паводка на территории Пензенской области позади", - говорится в сообщении.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в регионе готовились к паводку с февраля. "В зоне возможного подтопления находились 24 муниципальных образования. Были созданы резервы, запланированы мероприятия по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, отработан порядок действий при проведении командно-штабных учений. Ситуация тщательно контролировалась. В итоге в дома вода не зашла. Были подтопления приусадебных участков, нескольких мостов, один разрушен паводковыми водами и требует восстановления... Теперь нужно восстановить то, где паводок нанес ущерб, восстановить поврежденные дороги и мосты. Люди не должны страдать", - цитирует слова губернатора пресс-служба.
Глава региона потребовал уделять особое внимание гидротехническим сооружениям (ГТС), в случае необходимости привлекая прокуратуру для воздействия на нерадивых собственников. "Необходимо совместно с прокуратурой вырабатывать механизм воздействия на таких собственников. Возможно, следует обращаться в суд, прекращать для них право собственности на этот объект. Нужен четкий алгоритм работы, правовое решение, чтобы вернуть ГТС в муниципальную либо государственную собственность. Гидротехнические сооружения должны находиться в нормативном состоянии, от этого зависят жизнь и безопасность людей", - отметил Мельниченко.
Он также потребовал от министерства градостроительства и архитектуры области жестко ограничивать строительство на участках, которые относятся к зонам возможного подтопления. "Наши предки никогда в поймах жилье не возводили, селились на возвышенности. Здесь нужно такого же принципа придерживаться, занимать твердую позицию, органы государственной власти и муниципального управления должны за этим следить, чтобы не было потом печальных последствий. Недопустимы махинации с землей, в том числе в зоне водохранилища", - заявил губернатор.