https://ria.ru/20240409/pavodok-1938863498.html

Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден

Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден - РИА Новости, 09.04.2024

Пензенские власти заявили, что пик паводка в области пройден

Пик паводка на территории Пензенской области прошел, вода не зашла ни в один дом, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:47

2024-04-09T15:47

2024-04-09T15:47

жилье

пензенская область

олег мельниченко

наводнения в россии — 2024

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САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости. Пик паводка на территории Пензенской области прошел, вода не зашла ни в один дом, сообщила пресс-служба правительства региона. "Этой весной реки Пензенской области начали вскрываться ото льда с 13 марта, к концу месяца очистились полностью. Высокая температура воздуха в начале апреля привела к активному таянию снега и стремительному поступлению талой воды в реки. С 3 по 6 апреля зафиксирован максимальный подъем уровня воды в Узе, Атмисе, Выше, Хопре, Ваде, Колышлее... Глава региона отметил, что пик паводка на территории Пензенской области позади", - говорится в сообщении. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в регионе готовились к паводку с февраля. "В зоне возможного подтопления находились 24 муниципальных образования. Были созданы резервы, запланированы мероприятия по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, отработан порядок действий при проведении командно-штабных учений. Ситуация тщательно контролировалась. В итоге в дома вода не зашла. Были подтопления приусадебных участков, нескольких мостов, один разрушен паводковыми водами и требует восстановления... Теперь нужно восстановить то, где паводок нанес ущерб, восстановить поврежденные дороги и мосты. Люди не должны страдать", - цитирует слова губернатора пресс-служба. Глава региона потребовал уделять особое внимание гидротехническим сооружениям (ГТС), в случае необходимости привлекая прокуратуру для воздействия на нерадивых собственников. "Необходимо совместно с прокуратурой вырабатывать механизм воздействия на таких собственников. Возможно, следует обращаться в суд, прекращать для них право собственности на этот объект. Нужен четкий алгоритм работы, правовое решение, чтобы вернуть ГТС в муниципальную либо государственную собственность. Гидротехнические сооружения должны находиться в нормативном состоянии, от этого зависят жизнь и безопасность людей", - отметил Мельниченко. Он также потребовал от министерства градостроительства и архитектуры области жестко ограничивать строительство на участках, которые относятся к зонам возможного подтопления. "Наши предки никогда в поймах жилье не возводили, селились на возвышенности. Здесь нужно такого же принципа придерживаться, занимать твердую позицию, органы государственной власти и муниципального управления должны за этим следить, чтобы не было потом печальных последствий. Недопустимы махинации с землей, в том числе в зоне водохранилища", - заявил губернатор.

https://ria.ru/20240406/zatoplenie-1938242034.html

пензенская область

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жилье, пензенская область, олег мельниченко, наводнения в россии — 2024