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В Оренбурге за сутки поднялся уровень реки Урал - РИА Новости, 09.04.2024
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07:53 09.04.2024 (обновлено: 08:22 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938744776.html
В Оренбурге за сутки поднялся уровень реки Урал
В Оренбурге за сутки поднялся уровень реки Урал - РИА Новости, 09.04.2024
В Оренбурге за сутки поднялся уровень реки Урал
Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки поднялся на 25 сантиметров, сообщили в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:53
2024-04-09T08:22
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
россия
наводнения в россии — 2024
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки поднялся на 25 сантиметров, сообщили в Telegram-канале мэрии города."По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (6:00 мск) 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см", — уточнила администрация.По данным мэрии, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила 22 сантиметра, сейчас ее уровень составляет 805 см при опасном значении в 870 см."По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, 10 апреля достигнет пика. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", — добавили в мэрии.Паводки в регионахРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938739735.html
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оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, россия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Россия, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге за сутки поднялся уровень реки Урал

Мэрия: в Оренбурге уровень реки Урал за сутки поднялся на 25 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в оренбургском поселке
Последствия прорыва дамбы в оренбургском поселке - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в оренбургском поселке. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 9 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки поднялся на 25 сантиметров, сообщили в Telegram-канале мэрии города.
"По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (6:00 мск) 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см", — уточнила администрация.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
По данным мэрии, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила 22 сантиметра, сейчас ее уровень составляет 805 см при опасном значении в 870 см.
"По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, 10 апреля достигнет пика. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", — добавили в мэрии.
Наводнение в Орске
Вчера, 17:58
Инфографика
Наводнение в ОрскеПосмотреть

Паводки в регионах

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.
В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.
Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Уровень воды в Звериноголовском округе вырос более чем на метр
05:46
В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Курганской области начали прием документов на помощь пострадавшим
05:15
 
ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияРоссияНаводнения в России — 2024
 
 
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