https://ria.ru/20240409/pavodok-1938744776.html

В Оренбурге за сутки поднялся уровень реки Урал

В Оренбурге за сутки поднялся уровень реки Урал - РИА Новости, 09.04.2024

В Оренбурге за сутки поднялся уровень реки Урал

Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки поднялся на 25 сантиметров, сообщили в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T07:53

2024-04-09T07:53

2024-04-09T08:22

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

россия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге за сутки поднялся на 25 сантиметров, сообщили в Telegram-канале мэрии города."По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (6:00 мск) 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см", — уточнила администрация.По данным мэрии, река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки прибавила 22 сантиметра, сейчас ее уровень составляет 805 см при опасном значении в 870 см."По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, 10 апреля достигнет пика. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", — добавили в мэрии.Паводки в регионахРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938739735.html

https://ria.ru/20240409/pomosch-1938739193.html

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оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, россия, наводнения в россии — 2024