https://ria.ru/20240409/ostanina-1938857912.html

В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для детей из затопленных округов

В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для детей из затопленных округов - РИА Новости, 09.04.2024

В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для детей из затопленных округов

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова для отмены обязательных ОГЭ и ЕГЭ для детей из... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:21

2024-04-09T15:21

2024-04-09T15:21

орск

оренбургская область

урал

сергей кравцов

гидрометцентр

госдума рф

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр- РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова для отмены обязательных ОГЭ и ЕГЭ для детей из затопленных округов, а также для утверждения списка школ, ученики которых смогли бы проходить государственную итоговую аттестацию как школьники из новых регионов РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. "На основании изложенного, считаю целесообразным отменить сдачу ГИА в 9 и 11 классах для детей из затопленных округов, особенно для детей из Орска. В связи с чем, прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть вопрос об утверждении перечня школ, расположенных в зоне ЧС, на обучающихся которых распространить особенности прохождения государственной итоговой аттестации, действующие, в соответствии с приказом Минпросвещения… для приграничных территорий и новых регионов России", - написано в официальном обращении. Как отметила Останина, девятиклассники из затопленных областей должны получить аттестаты по результатам промежуточной аттестации, а одиннадцатиклассники - по результатам промежуточной аттестации или ЕГЭ. "Ко мне обратились педагоги, администрации школ, обеспокоенные родители старшеклассников и сами ребята. Им предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Подготовительный процесс нарушен, дистанционное обучение временно также невозможно ввиду отсутствия связи и техники", - отметила автор обращения. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Росгидромет прогнозирует в апреле высокий подъем уровня воды в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области. По данным региональных властей, пока на них наблюдается стабильная паводковая обстановка. В понедельник власти региона приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС, находящиеся в зоне возможного затопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения.

https://ria.ru/20240322/ege-1934920558.html

https://ria.ru/20240123/vypuskniki-1923019793.html

орск

оренбургская область

урал

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орск, оренбургская область, урал, сергей кравцов, гидрометцентр, госдума рф, наводнения в россии — 2024