https://ria.ru/20240409/ostanina-1938857912.html
В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для детей из затопленных округов
В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для детей из затопленных округов - РИА Новости, 09.04.2024
В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для детей из затопленных округов
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова для отмены обязательных ОГЭ и ЕГЭ для детей из... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:21
2024-04-09T15:21
2024-04-09T15:21
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госдума рф
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МОСКВА, 9 апр- РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова для отмены обязательных ОГЭ и ЕГЭ для детей из затопленных округов, а также для утверждения списка школ, ученики которых смогли бы проходить государственную итоговую аттестацию как школьники из новых регионов РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. "На основании изложенного, считаю целесообразным отменить сдачу ГИА в 9 и 11 классах для детей из затопленных округов, особенно для детей из Орска. В связи с чем, прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть вопрос об утверждении перечня школ, расположенных в зоне ЧС, на обучающихся которых распространить особенности прохождения государственной итоговой аттестации, действующие, в соответствии с приказом Минпросвещения… для приграничных территорий и новых регионов России", - написано в официальном обращении. Как отметила Останина, девятиклассники из затопленных областей должны получить аттестаты по результатам промежуточной аттестации, а одиннадцатиклассники - по результатам промежуточной аттестации или ЕГЭ. "Ко мне обратились педагоги, администрации школ, обеспокоенные родители старшеклассников и сами ребята. Им предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Подготовительный процесс нарушен, дистанционное обучение временно также невозможно ввиду отсутствия связи и техники", - отметила автор обращения. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Росгидромет прогнозирует в апреле высокий подъем уровня воды в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области. По данным региональных властей, пока на них наблюдается стабильная паводковая обстановка. В понедельник власти региона приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС, находящиеся в зоне возможного затопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения.
https://ria.ru/20240322/ege-1934920558.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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орск, оренбургская область, урал, сергей кравцов, гидрометцентр, госдума рф, наводнения в россии — 2024
Орск, Оренбургская область, Урал, Сергей Кравцов, Гидрометцентр, Госдума РФ, Наводнения в России — 2024
В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для детей из затопленных округов
Останина: надо отменить обязательные ОГЭ и ЕГЭ для детей из затопленных округов
МОСКВА, 9 апр- РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова для отмены обязательных ОГЭ и ЕГЭ для детей из затопленных округов, а также для утверждения списка школ, ученики которых смогли бы проходить государственную итоговую аттестацию как школьники из новых регионов РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«
"На основании изложенного, считаю целесообразным отменить сдачу ГИА в 9 и 11 классах для детей из затопленных округов, особенно для детей из Орска. В связи с чем, прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть вопрос об утверждении перечня школ, расположенных в зоне ЧС, на обучающихся которых распространить особенности прохождения государственной итоговой аттестации, действующие, в соответствии с приказом Минпросвещения… для приграничных территорий и новых регионов России", - написано в официальном обращении.
Как отметила Останина, девятиклассники из затопленных областей должны получить аттестаты по результатам промежуточной аттестации, а одиннадцатиклассники - по результатам промежуточной аттестации или ЕГЭ.
"Ко мне обратились педагоги, администрации школ, обеспокоенные родители старшеклассников и сами ребята. Им предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Подготовительный процесс нарушен, дистанционное обучение временно также невозможно ввиду отсутствия связи и техники", - отметила автор обращения.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Росгидромет прогнозирует в апреле высокий подъем уровня воды в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области. По данным региональных властей, пока на них наблюдается стабильная паводковая обстановка. В понедельник власти региона приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС, находящиеся в зоне возможного затопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения.