https://ria.ru/20240409/orsk-1938843449.html

Мэр Орска опроверг сообщения о разрушении дамбы из-за грызунов

Мэр Орска опроверг сообщения о разрушении дамбы из-за грызунов - РИА Новости, 09.04.2024

Мэр Орска опроверг сообщения о разрушении дамбы из-за грызунов

Причина разрушения дамбы в Орске - "невероятно высокий паводок", проект дамбы не был рассчитана на такую нагрузку, заявил мэр города Василий Козупица,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:38

2024-04-09T14:38

2024-04-09T15:02

орск

происшествия

россия

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Причина разрушения дамбы в Орске - "невероятно высокий паводок", проект дамбы не был рассчитана на такую нагрузку, заявил мэр города Василий Козупица, комментируя версию о том, что разрушение могло произойти и-за грызунов.Ранее генеральный подрядчик АО "Спецстрой" Сергей Комаров, который построил дамбу в Орске в 2010 году, заявил в эфире Первого канала, что дамбу прорвало из-за грызунов. Также он предположил, что инцидент мог случиться и из-за человеческого фактора. По его словам, хватило бы 2-3 сантиметровой дырочки, чтобы вода пошла через дамбу. Как выяснил корреспондент РИА Новости, офисы генподрядчика закрыты как в самом Орске, так и в Новотроицке."Причина очевидна - это невероятно высокий паводок, у нас самый большой паводок был в 1942 году... И вот сейчас тоже такой очень большой поток воды пришел, которые не выдержали никакие сооружения, которые перелил все, что можно, и побил все рекорды... Если говорить о расчете дамбы, этот расчет делали специалисты, и расчет был максимально семь метров. Мы же поимели девять метров и 75 сантиметров. То есть дамба просто не выдержала той нагрузки. того водяного столба, того объема воды, который проходил через нее", - сказал Козупица в эфире телеканала "Россия 24" ответ на вопрос, рассматривается ли версия разрушения дамбы из-за грызунов.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей.Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, - нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность.По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность" В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченными органами не были своевременно приняты меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

https://ria.ru/20240409/peskov-1938810657.html

https://ria.ru/20240408/orsk-1938696200.html

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Кирилл Волков

орск, происшествия, россия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область