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Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах - РИА Новости, 09.04.2024
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12:04 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/orsk-1938794460.html
Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах
Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах - РИА Новости, 09.04.2024
Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах
Власти Оренбуржья прорабатывают вопрос о размещении пострадавших от наводнения жителей Орска на длительный срок, в том числе в соседних муниципалитетах,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:04
2024-04-09T12:04
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Власти Оренбуржья прорабатывают вопрос о размещении пострадавших от наводнения жителей Орска на длительный срок, в том числе в соседних муниципалитетах, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области. "По поручению губернатора в настоящее время прорабатывается вопрос о размещении на длительный срок орчан, чье жилье частично или полностью разрушено. Каждый случай рассматривается индивидуально. Жителям предлагается несколько вариантов долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах", - сообщило правительство области.В Оренбургской области действует режим ЧС на федеральном уровне.
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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах

Власти прорабатывают вопрос размещения жителей пострадавших жителей Орска

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 9 апр – РИА Новости. Власти Оренбуржья прорабатывают вопрос о размещении пострадавших от наводнения жителей Орска на длительный срок, в том числе в соседних муниципалитетах, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области.
"По поручению губернатора в настоящее время прорабатывается вопрос о размещении на длительный срок орчан, чье жилье частично или полностью разрушено. Каждый случай рассматривается индивидуально. Жителям предлагается несколько вариантов долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах", - сообщило правительство области.
В Оренбургской области действует режим ЧС на федеральном уровне.
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