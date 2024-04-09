https://ria.ru/20240409/orsk-1938794460.html

Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах

Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах - РИА Новости, 09.04.2024

Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах

Власти Оренбуржья прорабатывают вопрос о размещении пострадавших от наводнения жителей Орска на длительный срок, в том числе в соседних муниципалитетах,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:04

2024-04-09T12:04

2024-04-09T12:04

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Власти Оренбуржья прорабатывают вопрос о размещении пострадавших от наводнения жителей Орска на длительный срок, в том числе в соседних муниципалитетах, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области. "По поручению губернатора в настоящее время прорабатывается вопрос о размещении на длительный срок орчан, чье жилье частично или полностью разрушено. Каждый случай рассматривается индивидуально. Жителям предлагается несколько вариантов долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах", - сообщило правительство области.В Оренбургской области действует режим ЧС на федеральном уровне.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

орск

оренбургская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия