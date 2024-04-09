https://ria.ru/20240409/orsk-1938794460.html
Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах
Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах - РИА Новости, 09.04.2024
Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах
Власти Оренбуржья прорабатывают вопрос о размещении пострадавших от наводнения жителей Орска на длительный срок, в том числе в соседних муниципалитетах,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:04
2024-04-09T12:04
2024-04-09T12:04
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51a24ca3ad6de3e60a9e650615f426be.jpg
УФА, 9 апр – РИА Новости. Власти Оренбуржья прорабатывают вопрос о размещении пострадавших от наводнения жителей Орска на длительный срок, в том числе в соседних муниципалитетах, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области. "По поручению губернатора в настоящее время прорабатывается вопрос о размещении на длительный срок орчан, чье жилье частично или полностью разрушено. Каждый случай рассматривается индивидуально. Жителям предлагается несколько вариантов долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах", - сообщило правительство области.В Оренбургской области действует режим ЧС на федеральном уровне.
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html
орск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Жителям частично затопленного Орска предложили пожить в соседних районах
Власти прорабатывают вопрос размещения жителей пострадавших жителей Орска
УФА, 9 апр – РИА Новости. Власти Оренбуржья прорабатывают вопрос о размещении пострадавших от наводнения жителей Орска на длительный срок, в том числе в соседних муниципалитетах, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области.
"По поручению губернатора в настоящее время прорабатывается вопрос о размещении на длительный срок орчан, чье жилье частично или полностью разрушено. Каждый случай рассматривается индивидуально. Жителям предлагается несколько вариантов долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах", - сообщило правительство области.
В Оренбургской области действует режим ЧС на федеральном уровне.