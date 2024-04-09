https://ria.ru/20240409/orsk-1938790009.html

МЧС запустили в Орске плавающий транспортер

МЧС запустили в Орске плавающий транспортер - РИА Новости, 09.04.2024

МЧС запустили в Орске плавающий транспортер

Плавающий транспортер МЧС РФ выходит с площади Гагарина в Орске для оказания помощи людям, отказавшимся эвакуироваться из затопленных домов, передает... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:45

2024-04-09T11:45

2024-04-09T11:45

оренбургская область

орск

урал

красный крест

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр - РИА Новости. Плавающий транспортер МЧС РФ выходит с площади Гагарина в Орске для оказания помощи людям, отказавшимся эвакуироваться из затопленных домов, передает корреспондент РИА Новости. На вездеходе ведомства находятся медицинские работники, спасатели, сотрудники Красного Креста. На транспортер заранее загрузили продукты питания, личной гигиены и другой первоочередный инвентарь. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

оренбургская область

орск

урал

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, орск, урал, красный крест, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия