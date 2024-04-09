https://ria.ru/20240409/orsk-1938790009.html
МЧС запустили в Орске плавающий транспортер
МЧС запустили в Орске плавающий транспортер - РИА Новости, 09.04.2024
МЧС запустили в Орске плавающий транспортер
Плавающий транспортер МЧС РФ выходит с площади Гагарина в Орске для оказания помощи людям, отказавшимся эвакуироваться из затопленных домов, передает... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:45
2024-04-09T11:45
2024-04-09T11:45
оренбургская область
орск
урал
красный крест
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938768338_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_be6b6d39a213cbff7c24676acb891251.jpg
ОРСК (Оренбургская обл.), 9 апр - РИА Новости. Плавающий транспортер МЧС РФ выходит с площади Гагарина в Орске для оказания помощи людям, отказавшимся эвакуироваться из затопленных домов, передает корреспондент РИА Новости. На вездеходе ведомства находятся медицинские работники, спасатели, сотрудники Красного Креста. На транспортер заранее загрузили продукты питания, личной гигиены и другой первоочередный инвентарь. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html
оренбургская область
орск
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938768338_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_85d613a4ab56f919c6dfe2719d58e986.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, орск, урал, красный крест, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Орск, Урал, Красный Крест, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
МЧС запустили в Орске плавающий транспортер
В Орске для оказания помощи населению вышел плавающий транспортер МЧС