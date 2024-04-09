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Оренбургские власти рассказали о ситуации с наводнением в регионе - РИА Новости, 09.04.2024
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08:54 09.04.2024 (обновлено: 14:45 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938749969.html
Оренбургские власти рассказали о ситуации с наводнением в регионе
Оренбургские власти рассказали о ситуации с наводнением в регионе - РИА Новости, 09.04.2024
Оренбургские власти рассказали о ситуации с наводнением в регионе
В населенных пунктах Оренбургской области затопило более десяти тысяч домов, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:54
2024-04-09T14:45
происшествия
оренбург
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
урал
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УФА, 9 апр – РИА Новости. В населенных пунктах Оренбургской области затопило более десяти тысяч домов, сообщили в правительстве региона."В Оренбургской области сохраняется напряженная паводковая ситуация. По состоянию на 8:00 (6:00 мск) 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок", — уточнили власти.В Оренбурге подтопило несколько поселков и микрорайонов — Кузнечный, Ситцовку, 18 разъезд, Краснохолм, Дубовый Плес, 18 СНТ ("Дубки", "Соловушка", "Луч", "Мичуринец", "Мир", "Кооператор", "Восход", "Пекарь", "Лесные дачи", "Пенсионер", "Угольщик", "Текстильщик", "Разлив-1", "Печатник", "Отставник", "Вишенка", "Газовик", "Локомотив-1". В зоне подтопления находится 1517 домов и 5247 приусадебных участков.По данным властей, на предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Сакмара от пяти до сорока сантиметров. В зоне возможного подтопления окажутся несколько районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная Роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.Как добавили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области, в Орске наблюдается снижение уровня воды в реке Урал. Она опустилась на 35 см и сейчас уровень составляет 928 см."В Орске подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч мест, в которых размещены 1463 человека, в том числе 240 детей", — отметили власти.Паводки в регионахРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.
https://ria.ru/20240408/orenburg-1938579156.html
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html
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происшествия, оренбург, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, урал
Происшествия, Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Урал
Оренбургские власти рассказали о ситуации с наводнением в регионе

В правительстве Оренбургской области сообщили о подтоплении свыше 10 тыс домов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 9 апр – РИА Новости. В населенных пунктах Оренбургской области затопило более десяти тысяч домов, сообщили в правительстве региона.
«
"В Оренбургской области сохраняется напряженная паводковая ситуация. По состоянию на 8:00 (6:00 мск) 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок", — уточнили власти.
Река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Власти предупредили об угрозе перелива на участках трасс в Оренбуржье
8 апреля, 13:36
В Оренбурге подтопило несколько поселков и микрорайонов — Кузнечный, Ситцовку, 18 разъезд, Краснохолм, Дубовый Плес, 18 СНТ ("Дубки", "Соловушка", "Луч", "Мичуринец", "Мир", "Кооператор", "Восход", "Пекарь", "Лесные дачи", "Пенсионер", "Угольщик", "Текстильщик", "Разлив-1", "Печатник", "Отставник", "Вишенка", "Газовик", "Локомотив-1". В зоне подтопления находится 1517 домов и 5247 приусадебных участков.
По данным властей, на предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Сакмара от пяти до сорока сантиметров. В зоне возможного подтопления окажутся несколько районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная Роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
"Ситуация аномальная". От чего предостерегли жителей Орска
Вчера, 08:00
Как добавили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области, в Орске наблюдается снижение уровня воды в реке Урал. Она опустилась на 35 см и сейчас уровень составляет 928 см.
"В Орске подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч мест, в которых размещены 1463 человека, в том числе 240 детей", — отметили власти.
Последствия прорыва дамбы в районе мясокомбината в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Орске начнут работы по проектированию новой дамбы
8 апреля, 22:18

Паводки в регионах

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.
В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.
Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.
Последствия прорыва дамбы в оренбургском поселке - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Оренбурге за сутки поднялся уровень реки Урал
Вчера, 07:53
 
ПроисшествияОренбургПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьУрал
 
 
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