https://ria.ru/20240409/naemnik-1938908417.html

Их больше не осталось. Польский наемник сообщил, кого потеряли ВСУ

Их больше не осталось. Польский наемник сообщил, кого потеряли ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024

Их больше не осталось. Польский наемник сообщил, кого потеряли ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины больше не осталось мотивированных солдат, заявил воевавший на стороне Киева польский наемник Михал Липский в интервью Defence24. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:50

2024-04-09T17:50

2024-04-09T17:57

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киев

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В рядах Вооруженных сил Украины больше не осталось мотивированных солдат, заявил воевавший на стороне Киева польский наемник Михал Липский в интервью Defence24."Нет у них никакой мотивации. Все мотивированные уже лежат на кладбищах", — посетовал он, отвечая на вопрос о мотивации украинских новобранцев.Военный также отметил ужасную подготовку украинских солдат, подчеркнув, что некоторые даже не знают, как правильно прицеливаться.Кроме того, Липский пожаловался, что у российских сил есть в достатке практически любой вид оружия, в то время как Украина не смогла должным образом снабдить свои войска необходимым вооружением, надеясь только на бесплатные поставки Запада.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240409/tsel-1938889254.html

https://ria.ru/20240409/voyska-1938849658.html

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в мире, украина, киев, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины