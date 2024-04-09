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Их больше не осталось. Польский наемник сообщил, кого потеряли ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
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17:50 09.04.2024 (обновлено: 17:57 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/naemnik-1938908417.html
Их больше не осталось. Польский наемник сообщил, кого потеряли ВСУ
Их больше не осталось. Польский наемник сообщил, кого потеряли ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
Их больше не осталось. Польский наемник сообщил, кого потеряли ВСУ
В рядах Вооруженных сил Украины больше не осталось мотивированных солдат, заявил воевавший на стороне Киева польский наемник Михал Липский в интервью Defence24. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:50
2024-04-09T17:57
в мире
украина
киев
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сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В рядах Вооруженных сил Украины больше не осталось мотивированных солдат, заявил воевавший на стороне Киева польский наемник Михал Липский в интервью Defence24."Нет у них никакой мотивации. Все мотивированные уже лежат на кладбищах", — посетовал он, отвечая на вопрос о мотивации украинских новобранцев.Военный также отметил ужасную подготовку украинских солдат, подчеркнув, что некоторые даже не знают, как правильно прицеливаться.Кроме того, Липский пожаловался, что у российских сил есть в достатке практически любой вид оружия, в то время как Украина не смогла должным образом снабдить свои войска необходимым вооружением, надеясь только на бесплатные поставки Запада.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240409/tsel-1938889254.html
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в мире, украина, киев, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Их больше не осталось. Польский наемник сообщил, кого потеряли ВСУ

Польский наемник: в рядах ВСУ больше не осталось мотивированных солдат

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В рядах Вооруженных сил Украины больше не осталось мотивированных солдат, заявил воевавший на стороне Киева польский наемник Михал Липский в интервью Defence24.
«
"Нет у них никакой мотивации. Все мотивированные уже лежат на кладбищах", — посетовал он, отвечая на вопрос о мотивации украинских новобранцев.
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Военный также отметил ужасную подготовку украинских солдат, подчеркнув, что некоторые даже не знают, как правильно прицеливаться.
Кроме того, Липский пожаловался, что у российских сил есть в достатке практически любой вид оружия, в то время как Украина не смогла должным образом снабдить свои войска необходимым вооружением, надеясь только на бесплатные поставки Запада.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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