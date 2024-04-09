https://ria.ru/20240409/minirovanie-1938748056.html

ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе

ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе - РИА Новости, 09.04.2024

ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе

ВС Украины активизировали дистанционное минирование местности на кременском и сватовском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:36

2024-04-09T08:36

2024-04-09T08:36

в мире

донбасс

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7669fdc4b37454baabf06d0991b910b6.jpg

ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. ВС Украины активизировали дистанционное минирование местности на кременском и сватовском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В последнее время на сватовском и кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности. Разбрасывание мин украинскими боевиками идет при помощи РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.) как советского, так и иностранного производства", - рассказал Марочко. Он подчеркнул, что минирование носит неизбирательный характер, что, по его словам, зачастую опасно для жителей прифронтовых территорий.

https://ria.ru/20240113/uchastok-1921214574.html

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины