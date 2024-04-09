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ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/minirovanie-1938748056.html
ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе
ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе - РИА Новости, 09.04.2024
ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе
ВС Украины активизировали дистанционное минирование местности на кременском и сватовском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:36
2024-04-09T08:36
в мире
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. ВС Украины активизировали дистанционное минирование местности на кременском и сватовском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В последнее время на сватовском и кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности. Разбрасывание мин украинскими боевиками идет при помощи РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.) как советского, так и иностранного производства", - рассказал Марочко. Он подчеркнул, что минирование носит неизбирательный характер, что, по его словам, зачастую опасно для жителей прифронтовых территорий.
https://ria.ru/20240113/uchastok-1921214574.html
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в мире, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ дистанционно минируют участки фронта в Донбассе

Марочко: ВСУ дистанционно минируют кременской и сватовский участки фронта

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. ВС Украины активизировали дистанционное минирование местности на кременском и сватовском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В последнее время на сватовском и кременском участках отмечается увеличение практики дистанционного минирования местности. Разбрасывание мин украинскими боевиками идет при помощи РСЗО (реактивных систем залпового огня – ред.) как советского, так и иностранного производства", - рассказал Марочко.
Он подчеркнул, что минирование носит неизбирательный характер, что, по его словам, зачастую опасно для жителей прифронтовых территорий.
Артиллерийская группа спецназа Ахмат, на полигоне в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Боец "Ахмата": ВСУ минируют Кременской участок фронта дронами
13 января, 21:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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