Глава МЧС посетит Курганскую и Тюменскую области
Глава МЧС посетит Курганскую и Тюменскую области из-за обстановки с половодьем
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков посетит Курганскую и Тюменскую области, где сложилась сложная обстановка в связи с половодьем, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ранее Куренков по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Оренбургскую область.
"Министр посетит Курганскую и Тюменскую области — в регионах прогнозируется неблагоприятная обстановка", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в двух регионах уже усилены группировки спасателей, силы и средства МЧС приведены в режим повышенной готовности.
Паводки в регионах
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.
В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.
Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.
Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.
По данным МЧС, всего в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.
В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.