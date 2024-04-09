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МАГАТЭ созовет Совет управляющих из-за опасных инцидентов на ЗАЭС - РИА Новости, 09.04.2024
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16:59 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/magate-1938891191.html
МАГАТЭ созовет Совет управляющих из-за опасных инцидентов на ЗАЭС
МАГАТЭ созовет Совет управляющих из-за опасных инцидентов на ЗАЭС - РИА Новости, 09.04.2024
МАГАТЭ созовет Совет управляющих из-за опасных инцидентов на ЗАЭС
Планы провести в четверг заседание Совета управляющих МАГАТЭ по поводу последних опасных инцидентов на ЗАЭС подтверждены, заявил представитель РФ при... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:59
2024-04-09T16:59
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
магатэ
запорожская аэс
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Планы провести в четверг заседание Совета управляющих МАГАТЭ по поводу последних опасных инцидентов на ЗАЭС подтверждены, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что российская сторона призвала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ в связи с опасной эскалацией ситуации на Запорожской АЭС. "Подтверждено: внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная последним опасным событиям на Запорожской АЭС, состоится в четверг во второй половине дня", - написал Ульянов. Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240408/napadenie-1938644195.html
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
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происшествия, россия, магатэ, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Михаил Ульянов (дипломат)
МАГАТЭ созовет Совет управляющих из-за опасных инцидентов на ЗАЭС

Ульянов: МАГАТЭ подтвердила планы на Совет управляющих из-за инцидентов на ЗАЭС

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Планы провести в четверг заседание Совета управляющих МАГАТЭ по поводу последних опасных инцидентов на ЗАЭС подтверждены, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российская сторона призвала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ в связи с опасной эскалацией ситуации на Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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"Подтверждено: внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная последним опасным событиям на Запорожской АЭС, состоится в четверг во второй половине дня", - написал Ульянов. Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман.
Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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