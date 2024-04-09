https://ria.ru/20240409/magate-1938891191.html

МАГАТЭ созовет Совет управляющих из-за опасных инцидентов на ЗАЭС

МАГАТЭ созовет Совет управляющих из-за опасных инцидентов на ЗАЭС - РИА Новости, 09.04.2024

МАГАТЭ созовет Совет управляющих из-за опасных инцидентов на ЗАЭС

Планы провести в четверг заседание Совета управляющих МАГАТЭ по поводу последних опасных инцидентов на ЗАЭС подтверждены, заявил представитель РФ при... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:59

2024-04-09T16:59

2024-04-09T16:59

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

магатэ

запорожская аэс

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Планы провести в четверг заседание Совета управляющих МАГАТЭ по поводу последних опасных инцидентов на ЗАЭС подтверждены, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что российская сторона призвала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ в связи с опасной эскалацией ситуации на Запорожской АЭС. "Подтверждено: внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная последним опасным событиям на Запорожской АЭС, состоится в четверг во второй половине дня", - написал Ульянов. Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240408/napadenie-1938644195.html

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, магатэ, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат)