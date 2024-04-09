МАГАТЭ созовет Совет управляющих из-за опасных инцидентов на ЗАЭС
Ульянов: МАГАТЭ подтвердила планы на Совет управляющих из-за инцидентов на ЗАЭС
© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Планы провести в четверг заседание Совета управляющих МАГАТЭ по поводу последних опасных инцидентов на ЗАЭС подтверждены, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российская сторона призвала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ в связи с опасной эскалацией ситуации на Запорожской АЭС.
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"Подтверждено: внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная последним опасным событиям на Запорожской АЭС, состоится в четверг во второй половине дня", - написал Ульянов. Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман.
Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
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