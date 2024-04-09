https://ria.ru/20240409/kompensatsiya-1938732968.html

В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за задержку авиарейса

В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за задержку авиарейса - РИА Новости, 09.04.2024

В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за задержку авиарейса

Пассажир, чтобы получить компенсацию за задержку рейса, должен направить в адрес авиакомпании претензию, прикрепив копии билетов, чеков, багажной квитанции и... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T02:19

2024-04-09T02:19

2024-04-09T02:19

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пассажир, чтобы получить компенсацию за задержку рейса, должен направить в адрес авиакомпании претензию, прикрепив копии билетов, чеков, багажной квитанции и документов, подтверждающих факт задержки, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). С 1 апреля штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик увеличился до 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% провозной платы. "Чтобы возместить убытки, причиненные задержкой рейса, и взыскать штраф, пассажир вправе направить в адрес авиакомпании претензию. Перевозчик примет решение в пользу пассажира, если к претензии будут приложены копии авиабилетов, документов, подтверждающих оплату авиабилетов, копия багажной квитанции (при наличии), документов, подтверждающих факт задержки рейса по вине перевозчика и причинения пассажиру убытков. В обращении к авиакомпании следует указать сумму штрафа и убытков, которую вы рассчитываете получить. Укажите свои контактные данные, в том числе почтовый адрес и адрес электронной почты", - сказал Говырин. Депутат отметил, что при задержке рейса время ожидания отправления начинает исчисляться со времени отправления, указанного в билете. "Если произошла задержка вашего рейса, то вы имеете право: отказаться от полета, бесплатно получить услуги по хранению багажа, получить прохладительные напитки и горячее питание, потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, взыскать штраф с перевозчика... Если авиакомпания прислала отказ, то для защиты своих прав пассажир имеет право обратиться с иском в суд", - подчеркнул Говырин. Депутат рассказал, что в случаях, когда вылет рейса перенесен из-за ремонта опасной для жизни или здоровья пассажиров поломки воздушного судна, то авиакомпания освобождается от уплаты штрафа, поскольку задержка возникла из-за обстоятельств, не зависящих от нее.

https://ria.ru/20240325/aeroekspress-1935661315.html

https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html

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госдума рф, единая россия, общество, россия