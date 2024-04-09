Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к тесному сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 09.04.2024 (обновлено: 14:56 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/kitay-1938834020.html
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к тесному сотрудничеству с Россией
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к тесному сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 09.04.2024
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к тесному сотрудничеству с Россией
Китай придает большое значение развитию китайско-российских отношений и готов к тесному взаимодействию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:16
2024-04-09T14:56
китай
россия
си цзиньпин
в мире
сергей лавров
брикс
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938848696_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9ad3c1d537df6219d12d971b93859521.jpg
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай придает большое значение развитию китайско-российских отношений и готов к тесному взаимодействию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Китай всегда придавал большое значение развитию китайско-российских отношений и готов тесно взаимодействовать с Россией на двусторонней основе, а также укреплять стратегическое сотрудничество в рамках многосторонних организаций, таких как БРИКС и ШОС", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер отметил, что Китай готов вместе с Россией проявлять больше ответственности и объединять страны Глобального Юга, полагаясь на дух равенства, открытости, прозрачности и инклюзивности, а также содействовать изменению системы глобального управления.
https://ria.ru/20240409/rossiya-1938832401.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938848696_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_066e7dec479db07a0e7888efb07d431f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, си цзиньпин, в мире, сергей лавров, брикс, шос
Китай, Россия, Си Цзиньпин, В мире, Сергей Лавров, БРИКС, ШОС
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к тесному сотрудничеству с Россией

Си Цзиньпин: КНР придает большое значение развитию российско-китайских отношений

© Фото : МИД РоссииПредседатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024
Председатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : МИД России
Председатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай придает большое значение развитию китайско-российских отношений и готов к тесному взаимодействию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«
"Китай всегда придавал большое значение развитию китайско-российских отношений и готов тесно взаимодействовать с Россией на двусторонней основе, а также укреплять стратегическое сотрудничество в рамках многосторонних организаций, таких как БРИКС и ШОС", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер отметил, что Китай готов вместе с Россией проявлять больше ответственности и объединять страны Глобального Юга, полагаясь на дух равенства, открытости, прозрачности и инклюзивности, а также содействовать изменению системы глобального управления.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Си Цзиньпин выразил поддержку России в борьбе с терроризмом
Вчера, 14:09
 
КитайРоссияСи ЦзиньпинВ миреСергей ЛавровБРИКСШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала