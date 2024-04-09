Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к тесному сотрудничеству с Россией
Си Цзиньпин: КНР придает большое значение развитию российско-китайских отношений
© Фото : МИД РоссииПредседатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024
© Фото : МИД России
Председатель КНР Си Цзиньпин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи в Пекине. 9 апреля 2024
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай придает большое значение развитию китайско-российских отношений и готов к тесному взаимодействию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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"Китай всегда придавал большое значение развитию китайско-российских отношений и готов тесно взаимодействовать с Россией на двусторонней основе, а также укреплять стратегическое сотрудничество в рамках многосторонних организаций, таких как БРИКС и ШОС", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер отметил, что Китай готов вместе с Россией проявлять больше ответственности и объединять страны Глобального Юга, полагаясь на дух равенства, открытости, прозрачности и инклюзивности, а также содействовать изменению системы глобального управления.