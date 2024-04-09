https://ria.ru/20240409/kitay-1938834020.html

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к тесному сотрудничеству с Россией

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к тесному сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 09.04.2024

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к тесному сотрудничеству с Россией

Китай придает большое значение развитию китайско-российских отношений и готов к тесному взаимодействию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:16

2024-04-09T14:16

2024-04-09T14:56

китай

россия

си цзиньпин

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай придает большое значение развитию китайско-российских отношений и готов к тесному взаимодействию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Китай всегда придавал большое значение развитию китайско-российских отношений и готов тесно взаимодействовать с Россией на двусторонней основе, а также укреплять стратегическое сотрудничество в рамках многосторонних организаций, таких как БРИКС и ШОС", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китайский лидер отметил, что Китай готов вместе с Россией проявлять больше ответственности и объединять страны Глобального Юга, полагаясь на дух равенства, открытости, прозрачности и инклюзивности, а также содействовать изменению системы глобального управления.

https://ria.ru/20240409/rossiya-1938832401.html

китай

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, си цзиньпин, в мире, сергей лавров, брикс, шос