Москва и Пекин продолжат реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров
Лавров: Россия и Китай будут решать задачи, поставленные лидерами двух стран
ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Москва и Пекин продолжат реализовывать новые стратегические задачи, которые ставят лидеры двух стран, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы хотели бы выразить высочайшую оценку и восхищение теми успехами, которых вы достигли за эти годы и, прежде всего, за последнее десятилетие под вашим руководством. Нас эти успехи искренне радуют, так как это успехи друзей, хотя не все в мире разделяют такое отношение, и пытаются всячески сдержать развитие Китая. Собственно, как и развитие России", - сказал он в начале встречи с Си Цзиньпином.
Лавров выразил уверенность в том, что 75-летие установления дипломатических отношений страны отметят достойно. "И будем готовы реализовывать новые стратегические задачи, поставленные нашими лидерами", - отметил он.
Российский министр передал председателю КНР приветствие от президента РФ Владимира Путина, отметил, что тот "очень оценил поздравительное послание по итогам проведения в марте этого года президентских выборов". "Переизбрание президента Путина гарантирует преемственность наших отношений и нацеленность на новое развитие отношений во всех сферах", - подчеркнул Лавров.
Си Цзиньпин в своем вступительном слове попросил российского министра передать искренние слова приветствия президенту Путину. Он отметил, что Лавров "опытный дипломат и давний друг китайского народа", который "сделал большую работу по продвижению отношений". Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Москва "встали на путь мирного сосуществования" и работают для достижения взаимовыгодного сотрудничества и "в интересах поступательного и устойчивого развития двусторонних отношений".
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