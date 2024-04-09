https://ria.ru/20240409/kitay-1938790670.html

Москва и Пекин продолжат реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров

Москва и Пекин продолжат реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров - РИА Новости, 09.04.2024

Москва и Пекин продолжат реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров

Москва и Пекин продолжат реализовывать новые стратегические задачи, которые ставят лидеры двух стран, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:47

2024-04-09T11:47

2024-04-09T12:25

в мире

россия

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

си цзиньпин

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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Москва и Пекин продолжат реализовывать новые стратегические задачи, которые ставят лидеры двух стран, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы хотели бы выразить высочайшую оценку и восхищение теми успехами, которых вы достигли за эти годы и, прежде всего, за последнее десятилетие под вашим руководством. Нас эти успехи искренне радуют, так как это успехи друзей, хотя не все в мире разделяют такое отношение, и пытаются всячески сдержать развитие Китая. Собственно, как и развитие России", - сказал он в начале встречи с Си Цзиньпином. Лавров выразил уверенность в том, что 75-летие установления дипломатических отношений страны отметят достойно. "И будем готовы реализовывать новые стратегические задачи, поставленные нашими лидерами", - отметил он. Российский министр передал председателю КНР приветствие от президента РФ Владимира Путина, отметил, что тот "очень оценил поздравительное послание по итогам проведения в марте этого года президентских выборов". "Переизбрание президента Путина гарантирует преемственность наших отношений и нацеленность на новое развитие отношений во всех сферах", - подчеркнул Лавров. Си Цзиньпин в своем вступительном слове попросил российского министра передать искренние слова приветствия президенту Путину. Он отметил, что Лавров "опытный дипломат и давний друг китайского народа", который "сделал большую работу по продвижению отношений". Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Москва "встали на путь мирного сосуществования" и работают для достижения взаимовыгодного сотрудничества и "в интересах поступательного и устойчивого развития двусторонних отношений".

https://ria.ru/20240409/kitay-1938739977.html

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

россия

китай

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Встреча Лаврова и Си Цзиньпина в Пекине Пекин и Москва встали на путь мирного сосуществования, работают для достижения взаимовыгодного сотрудничества, заявил Си Цзиньпин на встрече с Лавровым. 2024-04-09T11:47 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, си цзиньпин