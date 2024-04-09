Рейтинг@Mail.ru
В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 09.04.2024 (обновлено: 08:19 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/kharkov-1938744022.html
В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко
В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2024
В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко
В Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:34
2024-04-09T08:19
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
луганская народная республика
андрей марочко
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. В Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В городе Харьков выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что эвакуация происходит в ночное время суток без привлечения внимания.
https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html
харьков
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, луганская народная республика, андрей марочко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина
В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко

Марочко: в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. В Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В городе Харьков выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
По обороне города. Зеленский раскрыл детали совещания с генералами
04:33
Он отметил, что эвакуация происходит в ночное время суток без привлечения внимания.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала