https://ria.ru/20240409/kharkov-1938744022.html

В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко

В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2024

В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко

В Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T07:34

2024-04-09T07:34

2024-04-09T08:19

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. В Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В городе Харьков выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что эвакуация происходит в ночное время суток без привлечения внимания.

https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html

харьков

луганская народная республика

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