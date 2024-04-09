https://ria.ru/20240409/kharkov-1938744022.html
В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко
В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко - РИА Новости, 09.04.2024
В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко
В Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:34
2024-04-09T07:34
2024-04-09T08:19
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. В Харькове начали скрытно вывозить оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В городе Харьков выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что эвакуация происходит в ночное время суток без привлечения внимания.
https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html
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в мире, харьков, луганская народная республика, андрей марочко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина
В Харькове начали вывозить оборудование с предприятий, заявил Марочко
Марочко: в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК