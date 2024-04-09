МИД Израиля рассказал об ответных мерах на ограничение Турцией экспорта
Израиль готовит обширный список турецких товаров, запрещенных к импорту
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Израиль в ответ на действия властей Турции по ограничению экспорта подготовит "обширный" список турецких товаров, ввоз которых в еврейское государство будет запрещен, так как Анкара в одностороннем порядке нарушила действующие двусторонние торговые соглашения, сообщило министерство иностранных дел Израиля.
Ранее во вторник министерство торговли Турции объявило о решении ограничить экспорт в Израиль 54 наименований товаров из-за продолжающейся операции в секторе Газа. Среди них - авиационное топливо, моторное и минеральные масла, различные станки, а также такие товары, как цемент и мрамор.
"Министр иностранных дел Исраэль Кац во вторник поручил экономическому отделу министерства иностранных дел подготовить обширный список продуктов, которые Турция не сможет экспортировать в Израиль. Турция в одностороннем порядке нарушает торговые соглашения с Израилем, и Израиль примет все необходимые меры против этого", - говорится в заявлении.
Кац в своем заявлении, распространенном министерской пресс-службой, подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "в очередной раз жертвует экономическими интересами турецкого народа ради поддержки (радикального палестинского движения) ХАМАС".
"Израиль не подчинится насилию и шантажу, не будет жаловаться на одностороннее нарушение торговых соглашений, а примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Кроме того, я поручил связаться со странами и организациями в США, прекратить инвестиции в Турцию и предотвратить импорт продукции из Турции, а наших друзей в американском конгрессе я попросил изучить нарушение законов ... и ввести санкции против Турции соответственно", - заявил Кац.