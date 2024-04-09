https://ria.ru/20240409/izrail-1938787797.html

МИД Израиля рассказал об ответных мерах на ограничение Турцией экспорта

МИД Израиля рассказал об ответных мерах на ограничение Турцией экспорта - РИА Новости, 09.04.2024

МИД Израиля рассказал об ответных мерах на ограничение Турцией экспорта

Израиль в ответ на действия властей Турции по ограничению экспорта подготовит "обширный" список турецких товаров, ввоз которых в еврейское государство будет... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:39

2024-04-09T11:39

2024-04-09T12:01

израиль

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сша

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Израиль в ответ на действия властей Турции по ограничению экспорта подготовит "обширный" список турецких товаров, ввоз которых в еврейское государство будет запрещен, так как Анкара в одностороннем порядке нарушила действующие двусторонние торговые соглашения, сообщило министерство иностранных дел Израиля.Ранее во вторник министерство торговли Турции объявило о решении ограничить экспорт в Израиль 54 наименований товаров из-за продолжающейся операции в секторе Газа. Среди них - авиационное топливо, моторное и минеральные масла, различные станки, а также такие товары, как цемент и мрамор."Министр иностранных дел Исраэль Кац во вторник поручил экономическому отделу министерства иностранных дел подготовить обширный список продуктов, которые Турция не сможет экспортировать в Израиль. Турция в одностороннем порядке нарушает торговые соглашения с Израилем, и Израиль примет все необходимые меры против этого", - говорится в заявлении.Кац в своем заявлении, распространенном министерской пресс-службой, подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "в очередной раз жертвует экономическими интересами турецкого народа ради поддержки (радикального палестинского движения) ХАМАС"."Израиль не подчинится насилию и шантажу, не будет жаловаться на одностороннее нарушение торговых соглашений, а примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Кроме того, я поручил связаться со странами и организациями в США, прекратить инвестиции в Турцию и предотвратить импорт продукции из Турции, а наших друзей в американском конгрессе я попросил изучить нарушение законов ... и ввести санкции против Турции соответственно", - заявил Кац.

https://ria.ru/20240409/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240409/turtsiya-1938743389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, турция, сша, в мире