https://ria.ru/20240409/izrail-1938622986.html

"Сигнал послан". Что намечается в самой горячей точке мира

"Сигнал послан". Что намечается в самой горячей точке мира - РИА Новости, 09.04.2024

"Сигнал послан". Что намечается в самой горячей точке мира

После полугода боевых действий в Газе наметились изменения — и военные, и политические. Израильская армия вывела войска с юга сектора, а в Каире полным ходом... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:02

в мире

израиль

каир (город)

египет

биньямин нетаньяху

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. После полугода боевых действий в Газе наметились изменения — и военные, и политические. Израильская армия вывела войска с юга сектора, а в Каире полным ходом идут переговоры о перемирии. Однако поводов для оптимизма не так много, как кажется: до полноценного завершения конфликта по-прежнему далеко."Достижения впечатляют"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выводит подразделения из южной части Газы по "тактическим соображениям", сообщили военные источники местной прессы. Бои за город Хан-Юнис, ставшие частью израильской военной операции в ответ на атаку ХАМАС 7 октября, шли с 1 декабря.Официально ЦАХАЛ достиг целей. "Нет необходимости оставаться в Хан-Юнисе, — цитирует издание Haaretz представителя армии. — Мы сделали там все, что могли"."Достижения 98-й дивизии ЦАХАЛ и ее подразделений чрезвычайно впечатляют, — заявил, в свою очередь, министр обороны Йоав Галлант. — Они ликвидировали террористов и уничтожили террористические объекты, включая склады, оружие, штабы, центры связи и многое другое. Их деятельность позволила ликвидировать ХАМАС как действующую военную единицу в этом районе". Теперь мирные жители, принудительно перемещенные из города, смогут вернуться в свои дома. Или в то, что от них уцелело.Военные останутся на севере сектора, чтобы "сохранить свободу действий ЦАХАЛ и его способность проводить точечные операции, основанные на разведданных", — сообщили в Минобороны еврейского государства. Вывод войск с юга в свою очередь даст передышку частям, четыре месяца сражавшимся близ Хан-Юниса."Это не исключает продолжения боевых действий в принципе", — считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее мнению, нынешнее тактическое отступление может стать подготовкой к наземной операции в Рафахе, расположенном еще южнее Хан-Юниса, на границе с Египтом. Ранее ЦАХАЛ уже неоднократно наносил авиаудары по этому городу."Борьба до победы"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с докладом правительству спустя ровно полгода после атаки ХАМАС, когда уже было известно о выводе войск с юга Газы. Он по-прежнему настроен на войну до победного конца."Пусть наши враги не ошибаются — абсолютное большинство людей едины в необходимости продолжать борьбу до победы", — заявил Биби (как часто называют Нетаньяху в Израиле и даже за его пределами). "Я ясно дал понять международному сообществу: без возвращения заложников прекращения огня не будет. Этого просто не произойдет", — подчеркнул премьер. По его словам, эту позицию поддержал и президент США Джо Байден.Нетаньяху неспроста заговорил о прекращении огня. Параллельно с выводом 98-й дивизии ЦАХАЛ в столице Египта шли переговоры о временном перемирии. В них участвовали представители еврейского государства, ХАМАС, а также американская делегация во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министр иностранных дел Катара. В ноябре 2023-го именно при катарском посредничестве удалось добиться прекращения огня и частичного обмена палестинских заключенных на израильских заложников. Но тогда перемирие, предусматривавшее возможность пролонгации, продержалось всего лишь неделю.Сообщения с переговоров в Каире противоречивые. После предварительных консультаций участники разъехались, чтобы вновь встретиться вечером 9 апреля. По данным источника египетского государственного телеканала Al Qahera News, удалось добиться "существенного прогресса" по спорным пунктам потенциального соглашения.В то же время представитель ХАМАС заявил агентству Reuters, что на самом деле никаких подвижек нет. Нетаньяху же еще в докладе кабмину отмечал: "Израиль не является тем, кто препятствует сделке. ХАМАС препятствует сделке". Поэтому вполне вероятно повторение мартовской ситуации, когда проходившие также в Каире переговоры зашли в тупик. И месяц продолжались непублично."Худна" не за горами?Тем не менее, отмечает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО Александр Крылов, Израилю рано или поздно придется свернуть операцию, "и все останется так, как есть".Свою роль играет и международное давление. Тот же Байден, о поддержке которого часто напоминает Нетаньяху, на самом деле попал в своего рода капкан. Излишнее поощрение действий ЦАХАЛ может дорого обойтись ему в год президентских выборов. Другие же страны, включая даже союзников США, и вовсе выступают с откровенно антиизраильских позиций."Имидж Израиля на международной арене существенно ухудшился. А в результате асимметричных ударов он скатился в то состояние, в котором пребывал в период арабо-израильских войн прошлого века, — региональная изоляция", — говорит Крылов. "Интенсивность боевых действий в Газе в последнее время в принципе снизилась. Это наблюдалось по разным показателям, поэтому, возможно, что сыграло роль и давление, и то, что Израиль руководствуется своими соображениями в плане безопасности", — указывает, в свою очередь, Людмила Самарская.В то же время не стоит переоценивать вес международного сообщества, поскольку в самом еврейском государстве понимают: уничтожение ХАМАС оставит его один на один с "Организацией освобождения Палестины", которую оно же и признало. "В таком случае возникнет разговор о признании того, что Израиль до сих пор признать не решался, — палестинского государства", — напоминает Крылов.Что касается каирского переговорного процесса, то, по мнению эксперта, ХАМАС может пойти на сделку. "Это так называемая худна (по-арабски перемирие. — Прим. ред.), — поясняет он. — То есть отсрочка дальнейших действий по сопротивлению Израилю. Почему бы и нет?" Опыт у сторон достаточно большой: Израиль не впервые вторгается в Газу, и до сих пор все завершалось как раз подписанием "худны".

израиль

каир (город)

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, каир (город), египет, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году