"Для Нетаньяху приемлемо". Что ждет сделку Израиля с ХАМАС
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и его возможном продлении
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖитель Тель-Авива во время митинга у здания Министерства обороны Израиля с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС в ходе нападения на территорию Израиля 7 октября
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Виктор Жданов. В палестино-израильском противостоянии — дипломатический прорыв. Стороны договорились о перемирии и обмене заключенными, заложниками. Осторожный оптимизм внушает также то, что сделку можно продлить. О ее условиях и перспективах — в материале РИА Новости.
Неравный обмен
Соглашение заключили при посредничестве Катара. В октябре Доха добилась освобождения нескольких заложников, что высоко оценили даже западные лидеры. В столице эмирата с 2012-го располагается штаб-квартира политического крыла ХАМАС. Поэтому ставка на катарское влияние была логичной.
© Nicolas Lang/XАкция в поддержку заложников ХАМАС у здания ООН в Женеве
© Nicolas Lang/X
Акция в поддержку заложников ХАМАС у здания ООН в Женеве
В середине ноября сообщали, что палестинцы вышли из переговорного процесса. Но через несколько дней все изменилось. Источники в Вашингтоне, Анкаре проинформировали 21 ноября: соглашение вот-вот подпишут. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал срочное заседание правительства.
К утру 22-го появились некоторые подробности. Израильский кабмин совещался около пяти часов. Почти все (кроме трех из 38) поддержали сделку. До этого Нетаньяху неоднократно говорил, что освобождение заложников — его приоритет.
Перемирие заключили на четыре дня. Предусмотрели два основных этапа. Сначала ХАМАС освободит до 50 израильских женщин и детей, удерживаемых в заложниках. Тель-Авив, в свою очередь, выпустит на свободу до 150 заключенных палестинцев, осужденных не за убийство, и также разрешит ежедневный въезд в Газу из Египта 300 грузовиков с гуманитарной помощью. По словам израильского чиновника, на которого ссылается ресурс Axios, увеличат и поставки топлива. "Оккупанты обязуются не арестовывать и не нападать на кого-либо во всех районах сектора Газа, а также гарантировать свободу передвижения людей", — уточняет арабский телеканал Al Mayadeen.
Большие планы
Второй этап предполагает расширение сделки. Если ХАМАС станет выпускать дополнительно по десять человек в день, Тель-Авив готов продлить перемирие и освободить из тюрем еще 300 палестинцев. Список уже опубликовали, в основном это подростки в возрасте 18 лет и младше. Большинство задержаны за участие в беспорядках на Западном Берегу или в Восточном Иерусалиме. И 13 женщин, осужденных за попытки терактов.
© AP Photo / Leo CorreaФотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
© AP Photo / Leo Correa
Фотографии израильских пленных, удерживаемых движением ХАМАС, проецируются на стены Старого города Иерусалима
Как подчеркивает издание Haaretz, Нетаньяху на заседании кабмина особо отметил, что соглашение включает в себя посещение сотрудниками МККК (Международного комитета Красного Креста) заложников, которых не освободят из Газы.
Премьер также дал понять, что это еще не мир. "Существует заблуждение, что война закончится после прекращения огня, — цитирует его Haaretz. — Я хотел бы прояснить: мы продолжим до тех пор, пока не достигнем наших целей. То есть ликвидируем ХАМАС, вернем всех заложников и обезопасим Израиль со стороны сектора Газа".
Арабский мир приветствует усилия Дохи, Нетаньяху благодарит Вашингтон: по его словам, вмешательство Джо Байдена позволило избежать многих уступок. Американский госсекретарь Тони Блинкен написал в соцсети X (бывший Twitter), что перемирие — "результат интенсивной дипломатии правительства США". И добавил: "Хотя эта сделка — значительный прогресс, мы не успокоимся, пока ХАМАС не освободит заложников".
© BRYAN R. SMITHПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© BRYAN R. SMITH
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Смутные перспективы
Опрошенные РИА Новости специалисты не спешат с выводами. "Как в любой нестабильной ситуации, велика вероятность срыва договоренностей. Но в перемирии заинтересованы обе стороны", — отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Показательно, что даже правые министры проголосовали за соглашение. "Те, кто был против, после переговоров с представителями силовых ведомств решили, что это оптимально", — уточняет эксперт.
Правительство сделало все, чтобы соглашение с ХАМАС не выглядело как слабость. Есть шансы на продление, но перспективы смутные, считает Самарская. Сейчас стороны преследуют гуманитарные цели, так как надо снять наболевшую проблему заложников.
Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Александр Крылов подчеркивает: перемирие — максимум, на что может пойти ХАМАС. А у Израиля проблемы с мировым общественным мнением. И эта сделка как нельзя кстати.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга в центре Тель-Авива выступают за обмен захваченных на юге Израиля группировкой ХАМАС заложников
Участники митинга в центре Тель-Авива выступают за обмен захваченных на юге Израиля группировкой ХАМАС заложников
"Вероятно, последует продолжение. Нетаньяху переговоры выгоднее, чем ликвидация ХАМАС. Для него нынешняя военная операция на палестинских территориях — не первая. Все заканчивались перемирием. Разделение палестинцев на ХАМАС и ФАТХ — приемлемый вариант для израильтян. Единая Палестина им не нужна. Тель-Авив для этого и создал ХАМАС", — объясняет специалист.
ХАМАС, скорее всего, оставит у себя часть заложников, считает Крылов. Если дальнейшие обмены ударами с Израилем не будут слишком жесткими, сложатся благоприятные условия для урегулирования конфликта.