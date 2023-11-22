https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html

"Для Нетаньяху приемлемо". Что ждет сделку Израиля с ХАМАС

"Для Нетаньяху приемлемо". Что ждет сделку Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 22.11.2023

"Для Нетаньяху приемлемо". Что ждет сделку Израиля с ХАМАС

В палестино-израильском противостоянии — дипломатический прорыв. Стороны договорились о перемирии и обмене заключенными, заложниками. Осторожный оптимизм... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:54

2023-11-22T13:54

2023-11-22T15:48

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Виктор Жданов. В палестино-израильском противостоянии — дипломатический прорыв. Стороны договорились о перемирии и обмене заключенными, заложниками. Осторожный оптимизм внушает также то, что сделку можно продлить. О ее условиях и перспективах — в материале РИА Новости.Неравный обменСоглашение заключили при посредничестве Катара. В октябре Доха добилась освобождения нескольких заложников, что высоко оценили даже западные лидеры. В столице эмирата с 2012-го располагается штаб-квартира политического крыла ХАМАС. Поэтому ставка на катарское влияние была логичной.В середине ноября сообщали, что палестинцы вышли из переговорного процесса. Но через несколько дней все изменилось. Источники в Вашингтоне, Анкаре проинформировали 21 ноября: соглашение вот-вот подпишут. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал срочное заседание правительства.К утру 22-го появились некоторые подробности. Израильский кабмин совещался около пяти часов. Почти все (кроме трех из 38) поддержали сделку. До этого Нетаньяху неоднократно говорил, что освобождение заложников — его приоритет.Перемирие заключили на четыре дня. Предусмотрели два основных этапа. Сначала ХАМАС освободит до 50 израильских женщин и детей, удерживаемых в заложниках. Тель-Авив, в свою очередь, выпустит на свободу до 150 заключенных палестинцев, осужденных не за убийство, и также разрешит ежедневный въезд в Газу из Египта 300 грузовиков с гуманитарной помощью. По словам израильского чиновника, на которого ссылается ресурс Axios, увеличат и поставки топлива. "Оккупанты обязуются не арестовывать и не нападать на кого-либо во всех районах сектора Газа, а также гарантировать свободу передвижения людей", — уточняет арабский телеканал Al Mayadeen.Большие планыВторой этап предполагает расширение сделки. Если ХАМАС станет выпускать дополнительно по десять человек в день, Тель-Авив готов продлить перемирие и освободить из тюрем еще 300 палестинцев. Список уже опубликовали, в основном это подростки в возрасте 18 лет и младше. Большинство задержаны за участие в беспорядках на Западном Берегу или в Восточном Иерусалиме. И 13 женщин, осужденных за попытки терактов.Как подчеркивает издание Haaretz, Нетаньяху на заседании кабмина особо отметил, что соглашение включает в себя посещение сотрудниками МККК (Международного комитета Красного Креста) заложников, которых не освободят из Газы.Премьер также дал понять, что это еще не мир. "Существует заблуждение, что война закончится после прекращения огня, — цитирует его Haaretz. — Я хотел бы прояснить: мы продолжим до тех пор, пока не достигнем наших целей. То есть ликвидируем ХАМАС, вернем всех заложников и обезопасим Израиль со стороны сектора Газа".Арабский мир приветствует усилия Дохи, Нетаньяху благодарит Вашингтон: по его словам, вмешательство Джо Байдена позволило избежать многих уступок. Американский госсекретарь Тони Блинкен написал в соцсети X (бывший Twitter), что перемирие — "результат интенсивной дипломатии правительства США". И добавил: "Хотя эта сделка — значительный прогресс, мы не успокоимся, пока ХАМАС не освободит заложников".Смутные перспективыОпрошенные РИА Новости специалисты не спешат с выводами. "Как в любой нестабильной ситуации, велика вероятность срыва договоренностей. Но в перемирии заинтересованы обе стороны", — отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Показательно, что даже правые министры проголосовали за соглашение. "Те, кто был против, после переговоров с представителями силовых ведомств решили, что это оптимально", — уточняет эксперт.Правительство сделало все, чтобы соглашение с ХАМАС не выглядело как слабость. Есть шансы на продление, но перспективы смутные, считает Самарская. Сейчас стороны преследуют гуманитарные цели, так как надо снять наболевшую проблему заложников.Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Александр Крылов подчеркивает: перемирие — максимум, на что может пойти ХАМАС. А у Израиля проблемы с мировым общественным мнением. И эта сделка как нельзя кстати."Вероятно, последует продолжение. Нетаньяху переговоры выгоднее, чем ликвидация ХАМАС. Для него нынешняя военная операция на палестинских территориях — не первая. Все заканчивались перемирием. Разделение палестинцев на ХАМАС и ФАТХ — приемлемый вариант для израильтян. Единая Палестина им не нужна. Тель-Авив для этого и создал ХАМАС", — объясняет специалист.ХАМАС, скорее всего, оставит у себя часть заложников, считает Крылов. Если дальнейшие обмены ударами с Израилем не будут слишком жесткими, сложатся благоприятные условия для урегулирования конфликта.

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в мире, израиль, доха, катар, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден