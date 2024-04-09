https://ria.ru/20240409/gripp-1938821966.html

В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 09.04.2024

В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 3,8%, всего зарегистрировано почти 600 тысяч случаев заболевания, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:37

2024-04-09T13:37

2024-04-09T13:37

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 3,8%, всего зарегистрировано почти 600 тысяч случаев заболевания, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В РФ по итогам 14-й недели 2024 года сохраняется тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю показатель заболеваемости снизился на 3,8%", - говорится в сообщении. Всего зарегистрировано почти 600 тысяч случаев, уточнили в ведомстве. Также по итогам последней недели в стране зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7,2% ниже, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240123/gripp-1922986467.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии