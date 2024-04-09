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В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 09.04.2024
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13:37 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/gripp-1938821966.html
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 09.04.2024
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 3,8%, всего зарегистрировано почти 600 тысяч случаев заболевания, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:37
2024-04-09T13:37
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 3,8%, всего зарегистрировано почти 600 тысяч случаев заболевания, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В РФ по итогам 14-й недели 2024 года сохраняется тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю показатель заболеваемости снизился на 3,8%", - говорится в сообщении. Всего зарегистрировано почти 600 тысяч случаев, уточнили в ведомстве. Также по итогам последней недели в стране зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7,2% ниже, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на 3,8%

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 3,8%, всего зарегистрировано почти 600 тысяч случаев заболевания, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
«
"В РФ по итогам 14-й недели 2024 года сохраняется тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю показатель заболеваемости снизился на 3,8%", - говорится в сообщении.
Всего зарегистрировано почти 600 тысяч случаев, уточнили в ведомстве.
Также по итогам последней недели в стране зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7,2% ниже, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
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