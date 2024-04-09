https://ria.ru/20240409/gripp-1938821966.html
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 09.04.2024
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 3,8%, всего зарегистрировано почти 600 тысяч случаев заболевания, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:37
2024-04-09T13:37
2024-04-09T13:37
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась в России на 3,8%, всего зарегистрировано почти 600 тысяч случаев заболевания, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В РФ по итогам 14-й недели 2024 года сохраняется тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю показатель заболеваемости снизился на 3,8%", - говорится в сообщении. Всего зарегистрировано почти 600 тысяч случаев, уточнили в ведомстве. Также по итогам последней недели в стране зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 7,2% ниже, чем на прошлой неделе, отметили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240123/gripp-1922986467.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на 3,8%