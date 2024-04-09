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В курганском селе Глядянское начали строить дамбу

В курганском селе Глядянское начали строить дамбу - РИА Новости, 09.04.2024

В курганском селе Глядянское начали строить дамбу

Дамбу строят в селе Глядянское Притобольного округа Курганской области для защиты в паводок, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:34

2024-04-09T13:34

2024-04-09T13:35

происшествия

жилье

курганская область

россия

вадим шумков

прорыв дамбы в орске

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Дамбу строят в селе Глядянское Притобольного округа Курганской области для защиты в паводок, сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале. "Строим дамбу в селе Глядянское, соединяя перемычки", - написал он.Шумков добавил, что жителям необходимо эвакуироваться, не дожидаясь появления воды в домах. "Уровень от села Звериноголовское поднимается очень быстро. Ночь и темное время суток - самое опасное время для большой воды", - пояснил он. Глава Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности. Согласно прогнозу регионального ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938739735.html

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происшествия, жилье, курганская область, россия, вадим шумков, прорыв дамбы в орске