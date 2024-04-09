https://ria.ru/20240409/chay-1938798177.html

Российская компания прокомментировала запрет на продажу чая в Белоруссии

Российская компания прокомментировала запрет на продажу чая в Белоруссии - РИА Новости, 09.04.2024

Российская компания прокомментировала запрет на продажу чая в Белоруссии

Чай "Гита", Greenfield и Tess, как и другая продукция группы компаний "Орими", соответствует всем требованиям безопасности для поставок в Белоруссию, а... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:19

2024-04-09T12:19

2024-04-09T12:32

экономика

белоруссия

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Чай "Гита", Greenfield и Tess, как и другая продукция группы компаний "Орими", соответствует всем требованиям безопасности для поставок в Белоруссию, а найденные нарушения, повлекшие за собой запрет на продажу в стране, могли быть следствием несоблюдения условий транспортировки и хранения, сообщила РИА Новости директор по корпоративным коммуникациям группы Мария Драбова. В понедельник пресс-служба белорусского минздрава заявила, что в Белоруссии запретили реализацию четырех видов пакетированного чая "Гита" и "Принцесса Канди", производимого компанией "Орими" в России, из-за того, что они не соответствуют "установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности". Драбова подчеркнула, что в Белоруссии запретили ввоз всей продукции компании, а не только той, в которой были найдены нарушения. "Нам представляется чрезмерным запрет ввоза на территорию Республики Беларусь всей продукции ООО "Орими" (включая чай Greenfield, TESS, "Принцесса Нури", "Принцесса Ява", некоторые виды кофе Jardin и "Жокей"), при том, что нарушения были обнаружены только в образцах продукции под марками "Гита" и "Принцесса Канди", - пояснила она. "Внедренная в ГК "Орими" система контроля качества и безопасности продукции обеспечивает неукоснительное соблюдение требований безопасности пищевой продукции по всем критериям, установленным Техническим регламентом и другими обязательными требованиями", - заявила она, отметив, что постановление о запрете было принято 1 апреля, а обусловлено оно было, в частности, превышением в продукции "фактического содержания плесеней". Драбова добавила, что компания "крайне озабочена сложившейся ситуацией", поскольку считает, что выявленные нарушения не являются систематическими и "могли явиться следствием несоблюдения условий транспортировки и/или хранения продукции уже после передачи этой продукции розничным продавцам в Республике Беларусь". "Представителями ГК "Орими" и компаний-импортеров нашей продукции в РБ были проведены консультации со специалистами Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Республики Беларусь и согласованы дальнейшие мероприятия, необходимые для снятия запрета. Мы надеемся, что постановление будет оперативно пересмотрено", - заключила Драбова.

https://ria.ru/20240118/mcdonalds-1922175611.html

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экономика, белоруссия, россия